El Pleno de Gijón rechaza retirar el recurso contra las Zonas Tensionadas

Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, preside el Pleno Municipal. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Grupos Municipales de IU y Podemos de Gijón no han logrado los apoyos necesarios para 'forzar' en el Pleno Municipal la retirada del recurso en contra de la declaración de los barrios de Cimadevilla y La Arena como Zonas Tensionadas.

En este sentido, IU, Podemos y PSOE ha votado a favor y Foro, PP, Vox y concejal no ha adscrito lo han hecho en contra, al mostrarse en contra de intervenir el mercado inmobiliario.

Los portavoces de los grupos proponentes, Javier Suárez Llana (IU) y Olaya Suárez (Podemos), han criticado las "trabas" del Gobierno municipal a cualquier medida que sirva para luchar contra la crisis de vivienda.

Por contra, han puesto en valor que, en el último trimestre de 2025, las rentas se abarataron en Donostia un 3,7 por ciento, mientras que en Navarra bajaron un 7 por ciento tras declarar zonas tensionadas más de 20 municipios.

Sobre las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, Suárez Llana ha llamado la atención sobre que un informe de Emvisa alerte de la retirada masiva de viviendas del mercado.

Ha incidido, por otro lado, en que el Gobierno Autonómico no tiene que ponerse de acuerdo para aprobar la declaración ni las medidas asociadas como la limitación de alquileres, si bien se ha mostrado a favor de la colaboración entre administraciones.

Ha recordado, al tiempo, que el Pleno fue quien acordó, en noviembre de 2023, solicitar la declaración de estas dos Zonas Tensionadas. Dicho esto, ha remarcado que está en elaboración un estudio que permita extender la declaración a todo el casco urbano de Gijón.

En cuanto a la posible desincentivación del alquiler de las viviendas vacías, ha aludido al "fracaso" del programa 'Gijón, Confia Alquilando'.

Y en el caso de que les preocupe que haya viviendas vacías, les ha animado a aplicar el recargo del IBI en las próximas Ordenanzas Fiscales que permite la Ley, como también pueden hacer una moratoria de licencias de VUT y modificar el Plan General de Ordenación (PGO).

"Lo que les preocupa es que los fondos buitre y sus amigos rentistas no se enriquezcan a costa del sudor y el trabajo de los y las ciudadanas de esta ciudad", les ha recriminado a los grupos de derecha.

"Están intentando parapetarse en unas desavenencias jurídicas insostenibles para ponerle una zancadilla a las Zonas Tensionadas que llevan anunciadas más de dos años", ha asegurado.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, por alusiones, por alusiones, ha recordado a IU que el Ayuntamiento gijonés favoreció el cambio en el Plan General de Ordenación (PGO) que hizo viable la construcción por el Principado de 250 pisos para jóvenes en alquiler asequible en el antiguo solar de Peritos.

De igual modo, ha recalcado que, pese a que IU la llame "alcaldesa antivivienda", dio el visto bueno a que la EMA sacara una licitación por más de 200.000 euros para reforzar el saneamiento de estas 250 viviendas porque si no, no se cumplían los plazos.

Moriyón ha aludido a la Sindicatura de Cuentas, que habla de la deficiencia de los registros autonómicos que impiden cuantificar siquiera el desajuste entre la necesidad de vivienda protegida y la oferta disponible en los años 2023 y 2024 y que reclama a la comunidad autónoma una estrategia "propia", integrando los instrumentos estatales.

Por otro lado, ha lamentado el ataque "frontal" del consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, a Gijón. "Ha decidido utilizar a 278.000 habitantes como un mercado único inmobiliario", ha criticado, a lo que ha agregado que ha decidido ponerlo al servicio de un proyecto ideológico.

"Se vio clarísimamente que quiere convertir a Gijón en el mayor experimento de la ley de vivienda en Asturias", ha afirmado Moriyón, quien ha incidido en que no se trata de un tema de competencias, sino de cómo las ejerce "con imposición y no con diálogo". Ha añadido que las ejerció "con improvisación y no con prudencia".

Para ella, lo que está aconteciendo "no ayuda en nada a esa seguridad jurídica". Ha alertado, unido a ello, de que si la oferta disminuye, "pierden todos".

"Nosotros estamos a favor de cualquier medida que funcione, pero lo que no podemos aceptar es aplicar automáticamente una medida cuya eficacia está siendo discutida sin demostrar si va a beneficiar a todos los gijoneses", ha dejado claro.

"No vamos a aceptar una decisión que afecta a toda una ciudad, que se adoptó sin diálogos, con informes cuestionados", ha insistido, a lo que ha recordado que los tribunales están analizando "con tranquilidad" la legalidad de la primera declaración de Zonas Tensionadas en el municipio.

El concejal de Urbanismo y Festejos, Jesús Martínez Salvador, ha incidido en que la cuestión no es si una zona puede o no declararse tensionada, sino que hará que dentro de un año haya más viviendas disponibles para los gijoneses.

Para él, es importante apostar por movilizar suelo, impulsar vivienda protegida, colaborar con la iniciativa privada, facilitar que se construyan nuevas promociones y aumentar el parque de vivienda asequible.

"Seguimos esperando que el Principado desarrolle las medidas del Plan Estatal de Vivienda", ha apuntado, en contraposición a ello, a lo que ha recalcado que esas medidas son "imprescindibles" para impulsar nuevas promociones y apoyar a quienes quieran acceder a la vivienda.

El edil de Foro ha apelado a "más diálogo y más trabajo conjunto" entre instituciones y ha incidido en que esperan de Zapico una respuesta a la propuesta municipal para que se construyan casi 1.000 viviendas, que si se suma EcoJove, serían 3.000 viviendas.

La portavoz socialista, Carmen Eva Pérez Ordieres, ha señalado que el PSOE ha presentado numerosas iniciativas en materia de vivienda, la mayor parte de ellas rechazadas por el Gobierno local, con el apoyo del edil no adscrito.

Ha remarcado que este problema no solo a las familias, también a las ciudades en su movilidad, porque hay una "expulsión" de las clases trabajadoras al extrarradio, y a las empresas porque no son capaces de encontrar trabajadores, además de crear un impacto "brutal" a las personas más vulnerables.

Por parte de la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, se ha incidido en que el propietario lo que no quiere es que le fuerce a actuar de una manera determinada o que le impongan algo sobre lo que él considera que es mejor para su propiedad.

Ha advertido, asimismo, en que el control de precios provoca el efecto contrario a la proposición plenaria, por lo que se reduce la oferta de alquiler, se impulsan las VUT y también el alquiler de temporada.

Rouco ha tildado de "absurdo" instar al Gobierno municipal a que retire el recurso, admitido ya a trámite por el TSJA. "Es escandaloso ese afán intervencionismo suyo", les ha afeado.

ALIANZA ALCALDES POR LA VIVIENDA

En el Pleno, por otro lado, el PSOE no ha conseguido sacar adelante su proposición para instar al Gobierno local a iniciar los trámites oportunos para solicitar formalmente la adhesión e integración de Gijón a la alianza europea Mayors for Housing (Alcaldes por la Vivienda).

El concejal de Vivienda, Guzmán Pendás, ha rechazado adherirse porque se basan en poner limitaciones al mercado libre y promover medidas intervencionistas, según él, quien ha criticado la declaración de Zonas Tensionadas y la obligatoriedad en las prórrogas de los contratos de alquiler, que ha considerado "una expropiación temporal del derecho a la propiedad".

Tampoco se ha aprobado la iniciativa de IU para retomar el programa de entornos y caminos escolares seguros, partiendo de las propuestas técnicas incluidas en el Plan de Movilidad Sostenible, contando para ello con las comunidades educativas que participaron en su diseño y estableciendo un cronograma de actuaciones.