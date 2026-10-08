El pleno de la JGPA de la próximas semana votará dos leyes en una sesión marcada por iniciativas sobre vivienda

Fachada de la Junta General del Principado de Asturias - EUROPA PRESS

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) acogerá la próxima semana la votación final de dos leyes. Por un lado, está previsto la aprobación de la ley 'Lgtbi', la norma para la Erradicación de la Discriminación y para la Igualdad Real y Efectiva de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Grans, Bisexuales e Intersexuales y de sus Familias.

También está previsto la aprobación de la ley de Infancia y Adolescencia. Pero además, en el orden del día fijado por la Junta de Portavoces celebrada este jueves, también se debatirá la toma en consideración de la proposición de ley de Cultura e Identidad de Asturias, impulsada por los grupos que sustentan al Gobierno: PSOE y Convocatoria IU-Más País-IAS.

Por lo demás, el pleno de la semana que viene estará marcado por distintas iniciativas relativas a vivienda. El portavoz adjunto del PP, Luis Venta, ha informado de que su partido va a interpelar al Gobierno por la situación.

También se ha referido a este tema la portavoz de Vox, Carolina López, quien ha anunciado que su partido defenderán una iniciativa para eliminar la plusvalía, al considerar que es una doble imposición "confiscatoria". La parlamentaria se ha mostrado partidaria de medidas eficaces para proteger a propietarios e inquilinos y ha criticado la "hipocresía" de la "izquierda caviar" aludiendo al activista político y exconcejal ovetense, Rubén Rosón, que "sale con la pancarta y luego crea con su socio una empresa a costa de la vivienda".

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé también preguntará por vivienda. Mientras, el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha informado de que interpelará de forma urgente al Gobierno por las reivindicaciones pendientes desde Asturias hacia el Ejecutivo central.