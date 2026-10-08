El pleno de Oviedo aprueba inicialmente las ordenanzas fiscales de 2027, con congelación de tasas

La concejala de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, Leticia González, interviene en el pleno de aprobación inicial de las ordenanzas fiscales para 2027 - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado inicialmente la modificación de las Ordenanzas Fiscales, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales correspondiente al año 2027. En la votación se han rechazado todas las enmiendas presentadas por la oposición y el proyecto de modificación ha salido adelante con el voto favorable del Grupo Municipal Popular y la concejala no adscrita.

La concejala de Economía, Transformación Digital y Políticas Sociales, Leticia González, ha explicado que el Ejecutivo local ha decidido congelar los impuestos y tasas no como una decisión "improvisada" ni como una "medida aislada", sino como parte de una política fiscal "coherente con el modelo de ciudad que este gobierno viene a construir".

Entre las modificaciones de tasas y precios públicos, la edil se ha detenido en la que a su juicio es la "principal novedad" del proyecto, como es la ampliación de la exención del pago de ayuda a domicilio para las rentas más bajas. "Este Gobierno no entiende la política fiscal únicamente como una cuestión de impuestos. También la entendemos como una herramienta para garantizar que las personas que más necesitan el apoyo de la Administración puedan acceder a los servicios públicos en condiciones adecuadas", ha resumido.

Con medidas como esta, González ha criticado que haya quienes pretendan "reducir el debate fiscal a cuánto se recauda o cuánto se deja de recaudar". "Una buena política fiscal tiene que ser compatible con una buena política social, y eso es precisamente lo que estamos haciendo", ha zanjado.

CRÍTICAS A LA CONGELACIÓN DE TASAS E IMPUESTOS

Sobre las ordenanzas, la concejala no adscrita Elena Figaredo ha criticado la congelación de impuestos y ha pedido bajadas, lamentando la "falta de audacia" del Ejecutivo local en esta modificación. Ha reclamado una política fiscal "con ideología" que sirva para garantizar los servicios públicos al tiempo que evite "derroches en apariencias ni gastos ajenos".

La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, ha lamentado que los ovetenses no tengan "derecho" a las rebajas fiscales que promete el PP a nivel estatal y ha criticado que Oviedo consolide con esta congelación un "modelo de asfixia fiscal". "No tienen una política fiscal contenida, sino que están consolidando una subida", ha aseverado.

El concejal del Grupo Municipal Socialista Jorge García Monsalve, por su parte, ha cuestionado la política fiscal ovetense y ha dicho que un sistema fiscal justo "debe garantizar la sostenibilidad financiera para sostener servicios rigurosos, y debe distribuir equitativamente cargas fiscales". Ha lamentado asimismo que se hayan rechazado las 28 enmiendas presentadas por el PSOE en el pleno y ha cuestionado que el PP "venda" como congelación la modificación de las ordenanzas. "Lo que proponen es la consolidación de las subidas fiscales que han llevad haciendo durante todo este mandato", ha aseverado.

Por su parte, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha lamentado que el proyecto de modificación de las ordenanzas no corrijan situaciones anteriores e intervengan en favor de los ovetenses. Entre los aspectos a corregir se encuentra la distribución "regresiva" y "conservadora" de los impuestos, una distribución en la que no contribuye más el que más tiene, sino que hay un reparto lineal.

EL DEBATE DE LA VIVIENDA LLEGA AL PLENO

En el transcurso del debate municipal, el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha llevado al Salón de Plenos la problemática de la vivienda, reclamando al Ejecutivo local que implemente el plan municipal de vivienda y explique qué impacto tiene la política fiscal de Oviedo en las necesidades fundamentales de los ovetenses, sobretodo en la vivienda.

Si bien Llamazares ha explicado que la mayor parte de las competencias en esta materia corresponden a los gobiernos estatal y autonómico, ha subrayado que los ayuntamientos tienen "parte de responsabilidad" y ha pedido "mensajes de las instituciones" que muestren a la sociedad que se "han enterado del problema" y que quieren "contribuir a solucionarlo".

"No han mandado ni un solo mensaje en materia de vivienda, ni uno", ha lamentado, preguntándose el porqué si es un tema que está "entre las prioridades ciudadanas a lo largo de los últimos meses". "Deberían haber tomado nota", ha enfatizado, pidiendo medidas, por ejemplo, para movilizar viviendas vacías, que en Oviedo ascienden a 9.000.

La concejala Leticia González, por su parte, ha replicado a Llamazares que la vivienda, desde que empezó a gobernar Pedro Sánchez en coalición con Sumar, pasó de ser la decimocuarta preocupación de los españoles a ser la primera. "Han sido incapaces de ofrecer ni una sola medida concreta en materia de vivienda en ocho años", ha dicho, criticando que "ahora pretendan colar por la puerta de atrás" el decreto de vivienda a través de la diputación permanente. "En ocho años no ha sido una prioridad para ustedes, pero ahora de golpe y porrazo lo es en una semana", ha aseverado.

En lo referido a las iniciativas locales, González ha recordado que el Ayuntamiento, dentro de sus competencias, ha hecho "lo que tenía que hacer" que es ceder tres parcelas "magníficas" con un valor "considerable" para que el Gobierno de Asturias construya casi 300 viviendas protegidas.