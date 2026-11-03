El Pleno de Oviedo respalda la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031

Archivo - El equipo de la candidatura de Oviedo como Capital de la cultura Europea 2031 brinda tras conocer que pasa a la siguiente fase. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha expresado mayoritariamente su compromiso político con la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, con la intención de trasladar el mensaje "inequívoco" de que la capita asturiana está dispuesta a asumir la responsabilidad que conlleva la consecución del título. Toda la Corporación ha votado a favor de este posicionamiento salvo Vox, que se ha abstenido destacando que no van a "firmar un cheque en blanco".

El concejal de Cultura, David Álvarez, ha sido el encargado de defender esta iniciativa, que refleja el apoyo institucional para reconocer la candidatura como un proyecto estratégico para la ciudad y el conjunto de Asturias, así como el compromiso de impulsar la constitución de la Fundación Oviedo 2031 como órgano de gestión en caso de obtener la designación.

Asimismo, ha mostrado el compromiso político de prever la financiación municipal en los futuros presupuestos, precisando que el acuerdo no autoriza ni dispone de gasto de forma directa. David Álvarez ha destacado la trascendencia del proyecto, que se defenderá el próximo 1 de diciembre en Madrid ante el jurado internacional.

"No estamos ante una declaración simbólica ni ante un nuevo pronunciamiento genérico de apoyo; estamos ante la oportunidad de trasladar un mensaje inequívoco de que este Ayuntamiento está dispuesto a asumir las responsabilidades que le corresponden", ha afirmado.

El posicionamiento más crítico con esta iniciativa lo ha protagonizado la portavoz del Grupo Municipal de Vox, Sonsoles Peralta, quien ha manifestado las reticencias de su formación sobre la viabilidad y la estructura del proyecto. Peralta ha criticado además el gasto presupuestario destinado a la comunicación y a la creación de una "megaestructura" administrativa en estos dos años. En concreto, ha puesto el foco en los más de 600.000 euros destinados a servicios de comunicación a través de contratos menores o el dinero destinado a crear la estructura de la candidatura, que supera los 1,5 millones de euros.

Peralta también ha expresado sus dudas sobre el modelo de la futura fundación y los posibles sesgos ideológicos en la programación cultural. "Vox no va a firmarles un cheque en blanco", ha señalado la portavoz, denunciando el gasto en publicidad y el "regalo de dinero", además de la falta de transparencia en la gestión de la candidatura mientras sigue habiendo problemas en los barrios de la ciudad que requieren de partidas presupuestarias.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, ha defendido el respaldo de su grupo al acuerdo plenario, por tratarse de "un paso decisivo" ante un momento de evaluación internacional. Llamazares ha valorado que la propuesta aborde la gobernanza de forma abierta con el Principado y el resto de municipios asturianos, y ha sostenido que la Fundación Oviedo 2031 es el instrumento adecuado para desarrollar un plan estratégico con impacto social, cultural y urbanístico en la ciudad.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, ha confirmado el voto a favor de su formación recordando que la iniciativa de abordar la capitalidad cultural en el pleno partió originalmente del grupo socialista. Llaneza ha destacado la dimensión transformadora de la propuesta en los ámbitos económico y social, y ha abogado por un compromiso de ciudad respaldado por la ciudadanía.

Asimismo, el portavoz socialista ha hecho referencia expresa al Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO) como la hoja de ruta que debe guiar las políticas culturales municipales con continuidad en el tiempo, con independencia de la resolución final de la candidatura de Oviedo 2031. "Es momento de sumar, de implicar a todos los sectores de la ciudad y de trabajar conjuntamente", ha concluido Fernández Llaneza.

Tras la votación de este dictamen el alcalde, Alfredo Canteli, ha lamentado que un asunto "tan importante" para Oviedo no haya contado con la unanimidad de la Corporación. "Las cosas se están haciendo bien, se está luchando para conseguirlo, saldrá o no saldrá, pero no nos quedará nunca en la memoria el no haberlo hecho bien", ha enfatizado, destacando que el grupo de trabajo está haciendo las cosas de manera "impecable".