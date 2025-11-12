El Pleno de la próxima semana debatirá dos proyectos "clave" del Ejecutivo: la Ley Simplifica y la reforma del IRPF

OVIEDO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General de la próxima semana incluirá el debate de dos de los principales proyectos legislativos impulsados por el Gobierno autonómico: la Ley Simplifica, destinada a reducir la carga administrativa y agilizar los procedimientos públicos, y los grupos que sustentan el Gobierno solicitan la inclusión en el orden del día de la reforma tributaria con medidas sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

La portavoz socialista, Dolores Carcedo, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, que han solicitado la inclusión de ambos textos en el orden del día, junto a una proposición no de ley (PNL) de carácter cultural que busca reconocer, proteger y garantizar los derechos culturales y lingüísticos de la ciudadanía, así como fortalecer el sistema público de cultura frente a "las amenazas de desmantelamiento autoritario".

Carcedo ha indicado que esta última iniciativa retoma un compromiso expuesto por el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el último debate de orientación política y reclama la aprobación de una estrategia de normalización lingüística para las lenguas propias de la comunidad.

En relación con la Ley Simplifica, la portavoz parlamentaria ha destacado que se trata de un texto complementario de otras normas ya tramitadas, cuyo objetivo es facilitar los procedimientos administrativos en el ámbito económico y científico.

Respecto a la reforma tributaria, ha adelantado que el dictamen de la comisión de Hacienda se aprobará este viernes y que el Grupo Socialista pedirá su incorporación al Pleno para su debate y posible aprobación definitiva. "Queremos que los ciudadanos conozcan cuanto antes los beneficios fiscales que van a disfrutar", ha destacado Carcedo.

Además, la portavoz señaló que otros proyectos, como la Ley de medidas energéticas, podrían tramitarse por la vía de urgencia en los próximos meses, aunque su debate podría quedar para inicios del año próximo.

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha destacado la importancia de iniciativas que son clave para el Gobierno "progresista". En cuanto a la Ley de Certificación Administrativa, también conocida como Ley Simplifica, ha dicho que son partidarios de la misma, pero "sin erosionar" cuestiones en materia ambiental y laboral. "Esta ley avanza en esa dirección", ha apuntado.

Sobre la reforma del IRPF, pendiente de votación en comisión tras la finalización de la ponencia, ha recordado que se trata de una norma fruto del acuerdo entre el Grupo Socialista y Convocatoria por Asturias para desarrollar "una vía fiscal asturiana progresiva", que "reduce la carga tributaria sobre las rentas más bajas e impide que las rentas altas se beneficien del efecto arrastre.

"Frente al modelo fiscal del Partido Popular, que defiende rebajas para quienes ganan más de 55.000 euros, nosotros apostamos por un sistema justo y progresivo que refuerce el estado del bienestar", ha recalcado.

Además, ha recordado el compromiso compartido para impulsar una futura Ley de Cultura e Identidad que buscará reconocer la realidad lingüística de Asturias, proteger el patrimonio material e inmaterial, y elaborar un plan plurianual de normalización del asturiano y del eonaviego con financiación específica.

En este sentido, ha indicado que, pese al rechazo de la derecha a la oficialidad en la reciente reforma del Estatuto, "los grupos progresistas seguirán dando pasos para defender el patrimonio cultural y lingüístico de Asturias".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

La Junta General habilitará el mes de enero para celebrar las sesiones de la comisión de investigación sobre la mina de Cerredo, cuyas comparecencias públicas arrancaron en julio, tras ser acordado en la reunión de portavoces de este miércoles.

INICIATIVAS DE LOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN

Los grupos parlamentarios de la oposición llevarán al Pleno iniciativas centradas en la fiscalidad, la vivienda y la transparencia en la gestión sanitaria y pública.

El PP presentará una pregunta sobre los trámites para recuperar las cantidades apropiadas por los cargos socialistas condenados en el caso Marea, reclamando explicaciones sobre las medidas adoptadas y los importes efectivamente reintegrados.

En paralelo, interpelará al Gobierno sobre la ejecución del programa anual de control del lobo, las actuaciones previstas en las estaciones invernales y la situación de la carretera AS-15, además de registrar una proposición no de ley sobre autismo.

Por parte de Vox, su portavoz parlamentaria, Carolina López, ha adelantado que interpelará al Consejo de Gobierno a raíz de un informe de la Sindicatura de Cuentas que, según ha señalado, confirma la falta de control en las subvenciones nominativas concedidas por el Ejecutivo asturiano durante los últimos años. Vox denuncia que se ha abusado de las adjudicaciones directas "como un mecanismo ordinario de financiación", calificando estas prácticas de "uso partidista del dinero público".

López también insistirá en la necesidad de eliminar las subvenciones a asociaciones "afines al PSOE", que a su juicio funcionan como "lobbies ideológicos", y reclamará reducir la carga fiscal vinculada a la vivienda. En este ámbito, Vox defenderá un IVA superreducido, una bonificación del 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD), y la recuperación de las deducciones por vivienda habitual alquiler en el IRPF. López ha criticado además el programa autonómico 'Alquilámoste', al que acusa de falta de transparencia y de "intervencionismo en el mercado".

Por su parte, el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, formulará una pregunta sobre las medidas del Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda a quienes no pueden optar ni a la vivienda protegida ni al mercado libre. Pumares ha destacado la necesidad de actuaciones específicas que permitan a estas personas "acceder a una vivienda en propiedad en condiciones asequibles".

El portavoz de Foro también defenderá una proposición no de ley sobre la comisión bilateral Asturias-Estado, en la que exigirá que se convoque de forma formal y periódica para hacer seguimiento de los compromisos presupuestarios. Además, ha pedido al Gobierno del Principado que reclame al Ejecutivo central transparencia ante la Unión Europea respecto a la velocidad real de los trenes en Asturias.

Pumares ha denunciado que el Gobierno de España ha trasladado a Bruselas información "falsa", asegurando que los trenes circulan a más de 200 km/h entre Lena y Gijón, "cuando en realidad tardan una hora en recorrer 60 kilómetros". "Si se envía información errónea, se pone en riesgo la prioridad de inversiones europeas", ha advertido, acusando al consejero Alejandro Calvo de "reaccionar siempre a remolque de la prensa".

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé centrará sus dos preguntas al Ejecutivo en el ámbito sanitario. Por un lado, exigirá explicaciones sobre los contratos del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) con la empresa TEVA y con la industria farmacéutica, tras haber denunciado en septiembre pagos por más de 1,6 millones de euros en 2024 y más de medio millón en 2025. Tomé ha recordado que el presidente del Principado se comprometió públicamente a suprimir dichos contratos "de inmediato", y reclamará conocer si efectivamente se ha cumplido ese anuncio.

Además, preguntará por la nueva estructura directiva del mapa sanitario de Asturias, para conocer si implicará "duplicidades o nuevos cargos intermedios" y si permitirá una gestión eficaz de las áreas sanitarias. Tomé ha reivindicado la reorganización como "una herramienta necesaria para mejorar las listas de espera, la salud mental y la atención primaria", aunque ha advertido de que su aplicación "va más lenta de lo deseable".