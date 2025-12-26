El Pleno para votar los presupuestos de 2026, previsto inicialmente para el día 29, se celebrará en Nochevieja

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces ha celebrado esta tarde una reunión de urgencia en la que se ha acordado el nuevo calendario de tramitación de los presupuestos regionales para 2026, cuya votación tendrá lugar el próximo miércoles, 31 de diciembre, y no el día 29, como estaba previsto en el cronograma inicial.

El cambio se produce después de que el portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, se ausentase en la Comisión de Hacienda de esta mañana, convocada para aprobar la ponencia sobre el proyecto de presupuestos y ser elevada al Pleno del lunes 29 de diciembre. La ausencia de Vegas motivó que la votación del dictamen de la ponencia quedase en empate hasta en tres ocasiones. Finalmente, en una tercera y última votación, el dictamen quedó rechazado al contar con los votos en contra de PP, Vox y Foro, y ausentarse el Grupo Socialista e IU-Convocatoria por Asturias.

Los portavoces parlamentarios, que se reunieron hasta en tres ocasiones este viernes, han alcanzado un acuerdo, que permitirá aprobar las cuentas antes de que finalice el año, sin llegar a una prórroga presupuestaria. Según el nuevo calendario aprobado, la Mesa de la Comisión de Hacienda tendrá lugar el lunes 29, la Comisión de Hacienda será el martes 30, y el Pleno final será el miércoles 31.