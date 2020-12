Podemos dice que Alsa incumple la legislación en materia de igualdad con "gravísimas" discriminaciones

OVIEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos Asturies, Nuria Rodríguez, ha manifestado este martes en rueda de prensa que la empresa Alsa incumple la legislación en materia de igualdad tras conocer su grupo una "situación gravísima de discriminación entre casos similares de un hombre y una mujer".

Rodríguez ha recordado que el Gobierno asturiano destina dinero público a una empresa, Alsa, que "discrimina sin lugar a dudas el trabajo de las mujeres". "No es ya que no se rija por la ley de Igualdad de 2017 ni la nueva ley de Igualdad retributiva sino que hace lo posible por poner a las mujeres en una situación de complicación máxima".

Así ha manifestado que el caso que se les han trasladado no va a quedar "en saco roto" y llevarán la cuestión al Parlamento pidiendo al Gobierno que investigue la situación de una ex empleada de la empresa de transportes a la que la compañía lleva su despido al Supremo, mientras que sí readmite a un compañero varón

"En los conflictos colectivos de Alsa, cuando los tribunales sentencian que los despidos no son pertinentes, la empresa decide siempre reincorporar a esos trabajadores a sus filas pero en este caso no ocurre así y vemos dos casos similares, uno de un hombre y otro de una mujer, donde al hombre se le rehabilita a su puesto de trabajo y a la mujer no y se traslada el caso al Supremo", ha indicado Rodríguez.

Ha indicado que pedirá al Gobierno que revise los acuerdos con Alsa porque hay otras muchas empresas de transporte que si cumplen la legislación y no usan a las mujeres sólo por imagen. Además, al nuevo gerente de la CTA le piden que "sea consciente de esta situación, la investigue y explique por qué se está produciendo esta situación de injusticia de la manera más breve posible".