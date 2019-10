Podemos exige al Gobierno que abone las ayudas concedidas al alquiler de vivienda que se adeudan a 4.484 personas

Publicado 02/10/2019 12:17:23 CET

OVIEDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos Asturies, Rafael Palacios ha anunciado este miércoles que su grupo parlamentario preguntará a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, el motivo por el que no se están abonando las ayudas al alquiler que ya están concedidas al considerar que este problema "grave" no se debe a una cuestión de dinero sino de "ineficiencia absoluta".

Palacios ha explicado que son un total de 4.484 personas las que tienen concedida la ayuda pero que llevan sin recibir ningún abono desde febrero de 2019 cuando se les ingresó lo correspondiente al periodo de octubre de 2017 a noviembre de 2018.

"Estamos hablando de personas que viven con total incertidumbre, personas con ingresos mínimos que sufren falta de información y no saben cuando van a cobrar su ayuda. Hablamos de gente en peligro de ser desahuciadas en cualquier momento, así que se trata de un problema muy grave", ha indicado Rafael Palacios.

Palacios se ha manifestado así durante una rueda de prensa ofrecida junto a personas afectadas por el impago de las ayudas concedidas al alquiler de vivienda con las que previamente mantuvo una reunión. El parlamentario de Podemos ha insistido en que la consejera debe responder y dar explicaciones de manera urgente sobre cuando van a resolver "otro caso más de ineficiencia" en la gestión.

Por su parte, dos de esos afectados Alfonso Alonso y Lara Alonso han destacado que hay personas que dependen únicamente de esa ayuda al alquiler para mantenerse en su vivienda y han asegurado que a pesar de presentar todos los recibos correspondientes están "sin saber absolutamente nada".

"Yo soy madre, si me echan de la casa por no poder pagar el alquiler no se a dónde voy a ir. Ya me han concedido la ayuda y tengo un papel de que me van a pagar pero no se cuando voy a cobrar, por eso pedimos información", ha indicado Lara Alonso.

Otro caso es de Alfonso Alonso, que cobra una pensión mínima y se encuentra con que "no hay forma de negociar ni con los propietarios de los pisos, ni con bancos, ni con nadie, porque nadie les dice nada, y nadie les responden", ha indicado.