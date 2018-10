Podemos lamenta que la ayuda a grupos de investigación llegue "retrasada un año y con requisitos restrictivos"

Publicado 18/08/2018 13:13:24 CET

La coportavoz de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias, Lorena Gil, ha lamentado este sábado que la convocatoria de ayudas a los grupos de investigación haya llegado en Asturias "retrasada un año y con requisitos restrictivos".

La parlamentaria ha solicitado al Gobierno de Javier Fernández que explique el retraso, qué partes han sido consultadas en este proceso y qué criterios se han seguido para determinar unos requisitos tan restrictivos que han dado como resultado una "convocatoria desastrosa".

Gil ha criticado así la resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo por la que se convocan ayudas a organismos públicos de investigación para apoyar las actividades que desarrollen sus grupos de investigación en el período 2018-2020.

La coportavoz del Grupo Parlamentario de Podemos Asturies señala que dicha convocatoria ha generado malestar en una buena parte de la comunidad científica y pone en cuestión el compromiso del Gobierno asturiano con la I+D+i y, en concreto, con los grupos de investigación que desarrollan su trabajo en Asturias.

De los 10,5 millones de euros previstos para todo el trienio, el 85,7% irá dirigido a la investigación en las líneas de los campos de especialización definidos como prioritarios en la Estrategia de Especialización Inteligente 2014-2020 de Asturias (RIS3) y el 14,3% restante se destinará a los demás grupos de investigación en Arte y Humanidades y en Ciencias Sociales y Jurídicas.

En opinión de la coportavoz de la formación morada, esto supone una "discriminación" entre ramas del conocimiento que el Gobierno asturiano debe explicar.

"No puede considerarse que fomente la investigación una convocatoria con criterios tan restrictivos, que excluye ramas del conocimiento en lugar de facilitar un acceso real y en igualdad de condiciones para todas ellas, teniendo en cuenta todas sus especificidades, no sólo las de algunas ramas, y con una mayoría de dotación económica enfocada a un número de grupos de investigación y de doctores y doctoras inexistente en Asturias", ha añadido, antes de decir que la convocatoria establece plazos que no se ajustan a la situación actual de ejecución de gastos de los centros de investigación.