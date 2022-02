Podemos propone al Principado presentar sus propios PERTE y Barbón se compromete a estudiar la viabilidad

OVIEDO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente asturiano, Adrián Barbón, ha indicado este miércoles que desconoce si es jurídicamente posible la figura del Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) autonómico, que ha propuesto el grupo parlamentario de Podemos de manera complementaria a los estatales.

"Desconozco si esa figura tiene viabilidad jurídica o no, pero vamos a estudiarlo y vamos a consultarlo. Hasta ahora no he visto ni conozco ningún PERTE autonómico", ha indicado Barbón en respuesta al portavoz de Podemos, Rafael Palacios que ha planteado la posibilidad de que el Gobierno del Principado presente su propio PERTE de patrimonio y diversidad.

Lo que sí ha hecho Barbón ha sido reivindicar alguno de los PERTE estatales que son beneficiosos para el Principado como es el caso del naval. Además ha explicado que a día de hoy hay concedidos 410 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos, de los que están movilizados en torno a 200 millones, el un 48,8 por ciento de los fondos concedidos.

Adrián Barbón, que ha agradecido el tono y las propuestas del portavoz de Podemos, ha indicado que "el verdadero patriotismo pasa por lograr que lleguen a España el máximo de fondos posible", considerando "muy poco patriótico el comportamiento del PP y de pablo Casado al respecto".

Por su parte el portavoz de Podemos Rafael Palacios preguntó a Barbón cómo valora el Gobierno asturiano la implementación de los fondos europeos Next Generation EU en Asturias.

Palacios ha pedido prudencia a todos los partidos en torno a la gestión de estos fondos y ha lamentado la actitud del PP y de su presidente, pablo casado, para intentar que el reparto de Fondos Europeos perjudique a nuestro país.

"Desde Podemos creemos que nuestra responsabilidad es contribuir al mejor aprovechamiento de los fondos europeos y por eso proponemos al Gobierno que presente sus propias propuestas de Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE)", ha indicado Palacios.

Así Podemos Asturies considera que sería pertinente que el Gobierno asturiano presentase un PERTE de patrimonio y diversidad. "Los PERTE suponen una oportunidad y creemos que Asturias está en disposición de presentar propuestas serias que complementen a los PERTE estatales", ha dicho.