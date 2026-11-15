Podemos reclama para Asturias las competencias en materia ferroviaria

Manuel Pravia, candidato de Podemos al Congreso, y Silvia Tárano, número 2 en la lista al Congreso, en Siero. - PODEMOS

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos al Congreso, Manuel Pravia, ha abogado este domingo por reclamar para Asturias las competencias en materia ferroviaria poder así "tener más autogobierno sobre ella y darle a los usuarios lo que se merecen, que es un servicio digno, puntual, eficaz".

"No debemos perder de vista, que es un servicio público, que es nuestro, es de nuestros ciudadanos y que debemos cuidar", ha indicado Pravia.

Manuel Pravia ha hecho estas declaraciones en Siero, donde ha reclamado mejoras en la situación actual de los trenes de Asturias, una situación que ha considerado "insostenible para los usuarios, con retrasos, falta de mantenimiento, falta de inversión, pues bueno".

"Una situación que es insostenible, que no se puede degradar un servicio tan esencial, público, tan importante para nuestra región, en el que si estamos hablando también de un tema de contaminación que va a descongestionar nuestras ciudades, que va a permitir a la gente dejar sus vehículos en casa. Necesitamos que sea puntual, que sea eficaz y para ello necesitamos una inversión", ha indicado.