La Pola acogerá la competición la tercera Liga Asturiana de Videojuegos

Presentación de Liga Asturiana de Videojuegos - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, ha ofrecido una rueda de prensa para presentar la segunda jornada de la competición de la tercera Liga Asturiana de Videojuegos en Siero. El evento tendrá lugar en la Plaza Cubierta de Pola de Siero, el día 21 de febrero, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

El objetivo de esta iniciativa es reconocer el talento gaming local. Se trata de una serie de competiciones presenciales destinadas a descubrir a los mejores jugadores de la comunidad autónoma.

Para ello, se ha creado una red de campeonatos que abarcan toda Asturias. Los juegos destacados para la competición incluyen fútbol, Fórmula 1 y Fortnite, entre otros. Así se ofrece una mezcla completa de géneros y estilos para jugadores. Los campeones y subcampeones de cada concejo en los distintos videojuegos pasarán a la Gran Final en busca de alzarse con el título de campeón de Asturias.

La edil de Festejos ha comentado que "el mes pasado tuvo lugar la competición en Lugones y ahora será en Pola de Siero. Es un evento que suele tener una gran acogida entre la juventud, e invitamos a participar y acercarse este sábado". Además de los torneos principales, habrá una zona de juegos libre "freeplay" con máquinas retro y Just Dance para el entretenimiento de todos los asistentes al evento. También se podrán presenciar las partidas del campeonato entre los participantes.