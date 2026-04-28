Pola de Siero acoge este sábado el XXI Encuentro Nacional de Coros 'Memorial Dolores Ordiales'

La edil Aurora Cienfuegos junto a Rubén Blanco, presidente, y Begoña Cuevas, vicepresidenta, del Coro de Samartino de Vega de Poja. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio de Pola de Siero acogerá este sábado, 2 de mayo, la vigésimo primera edición del Encuentro Nacional de Coros en Siero, Memorial Dolores Ordiales.

El certamen, que comenzará a las 19.30 horas, contará con la participación de agrupaciones de Asturias y Cantabria. La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local de Siero, Aurora Cienfuegos, ha presentado este martes el evento, cuya entrada será gratuita hasta completar el aforo del recinto.

En esta edición intervendrán el Coro Vetusta, de Oviedo; la formación Villa de Boal, de Boal; la Coral Fuente Buena, de Vargas (Cantabria) ; y el Coro Samartino, de Vega de Poja (Siero).

La organización del encuentro corre a cargo de la Asociación Cultural y Musical de Vega de Poja, en colaboración con el Ayuntamiento de Siero. En el acto de presentación también han participado el presidente del Coro Samartino de Vega de Poja, Rubén Blanco, y la vicepresidenta de la entidad, Begoña Cuevas.