Polémica en San Mateo: el colectivo 'Fiestes Populares' carga con Canteli por "arruinar" las fiestas de Oviedo

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Fiestes Populares ha asegurado este jueves que el alcalde, Alfredo Canteli (PP), "arruinó" las fiestas de San Mateo en Oviedo y han animado a entidades y vecinos a "luchar" por unas fiestas "populares, diversas y reivindicativas".

Coincidiendo con el inicio de las fiestas locales, que comenzarán con el pregón a las 20.00 horas de este jueves, han emitido un comunicado en el que afean el cambio de modelo festivo impulsado por el gobierno local del PP. "Queda claro que Otea y Canteli estaban equivocados. Todo el mundo constata que las fiestas son peores", han asegurado.

En la Plaza de la Catedral, más de una decena de colectivos sociales cooperarán en las cuatro casetas instaladas para "desarrollar espacios festivos donde las personas sean protagonistas de las fiestas y no meros consumidores pasivos de una celebración mercantilizada". "El beneficio obtenido va destinado al 100% a proyectos sociales que se desarrollan a lo largo de todo el año y del que se beneficia toda la sociedad carbayona y asturiana, han agregado.

PROGRAMACIÓN INDEPENDIENTE

A pesar de las "innumerables trabas" puestas por el Ayuntamiento, el colectivo quiere reforzar su "programación propia" en la Plaza de la Catedral.

"Queremos que San Mateo no sean solo terrazas y conciertos de pago con precios prohibitivos. Debemos recuperar los conciertos gratuitos en nuestras fiestas" han agregado. La intención de los colectivos es convertir la plaza de Porlier y la Catedral en "espacios de ocio y reivindicación, donde se pueda disfrutar de otro modelo festivo muy diferente al modelo mercantilista impuesto por el PP".

"Deseamos que la plaza de la Catedral y Porlier cumplan el papel de Zona Temporalmente Autónoma donde no quepa únicamente el beneficio privado si no el disfrute colectivo, donde las vecinas y vecinos sea protagonistas de sus fiestas y no meros consumidores pasivos", han apostillado.

VENTA DE 'PALESTINE COLA'

Por otro lado, el colectivo ha indicado que harán un recordatorio del "genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino", con varias acciones para dar apoyo al pueblo palestino como la venta de 'Palestine Cola' y una cocina con especialidades palestinas en Porlier.

También se desarrollarán diferentes actos y acciones "para denunciar el genocidio y condenar al Estado de Israel".