OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Lena han alertado este miércoles de las dificultades para garantizar la cobertura del servicio durante algunos fines de semana, cuando, según advierten, puede quedar en manos de un único agente. La plantilla critica el cambio del sistema de turnos, la falta de efectivos y la dependencia de las horas extraordinarias.

En un comunicado difundido por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), los agentes han explicado que el anterior sistema rotativo 3-2 ha sido sustituido por otro de lunes a viernes, con un grupo formado por un subinspector y un agente que cubre los fines de semana en jornadas de 15 horas. Según sostienen, el cambio se realizó sin negociación previa.

FALTA DE EFECTIVOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS

La plantilla ha señalado que ha pasado de 16 a 11 componentes en los últimos años y considera insuficiente la incorporación de tres nuevos agentes prevista para 2027. A esta reducción suma el mantenimiento del volumen de eventos y actividades del concejo, que obliga, según afirma, a recurrir habitualmente a horas extraordinarias. Algunos policías superan las 170 anuales, frente al máximo de 80 establecido en el convenio municipal.

Los trabajadores también han advertido de que esta organización supone un coste adicional para las arcas municipales y reclaman una ampliación de la plantilla y un sistema de turnos que garantice una cobertura estable.

RECLAMAN ACTUALIZAR LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Los agentes critican asimismo la falta de avances en la actualización del acuerdo regulador de las condiciones laborales, cuya última modificación se publicó en 2016, y en la negociación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), cuya elaboración comenzó en 2025.

Por ello, han reclamado al Ayuntamiento una planificación de los recursos humanos que permita dimensionar adecuadamente la plantilla, garantizar los descansos y mantener la prestación del servicio policial.