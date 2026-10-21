La Policía Local de Oviedo identifica al conductor que atropelló a una menor en Pumarín y abandonó el lugar

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Oviedo ha localizado e identificado al conductor implicado en el atropello de una menor ocurrido el pasado 19 de octubre en un paso de peatones de la avenida de Pumarín, en el que la niña resultó herida de gravedad. El conductor abandonó el lugar tras el accidente.

Los hechos ocurrieron pasadas las 16.18 horas. La investigación, desarrollada por la Sección de Policía Judicial de Tráfico, permitió reconstruir lo sucedido mediante el análisis de los vestigios encontrados en la zona, las declaraciones de los testigos y las imágenes de las cámaras del Centro de Control de Tráfico.

A pesar de las dificultades para identificar y localizar al implicado, los agentes consiguieron dar con su paradero la pasada noche. Posteriormente, fue citado en dependencias de la Policía Local, donde se le leyeron sus derechos en presencia de asistencia letrada.

Durante su comparecencia, el conductor se acogió a su derecho a no declarar. Se le atribuyen inicialmente dos presuntos delitos: lesiones por imprudencia y abandono del lugar del accidente.

El atestado se encuentra en la fase final de instrucción y será remitido en las próximas horas a la autoridad judicial competente.