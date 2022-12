La Policía mantiene la "desaparición voluntaria" como principal hipótesis en la búsqueda de Sandra Bermejo

OVIEDO/LUANCO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía que investiga la desaparición el pasado 8 de noviembre de la psicóloga Sandra Bermejo mantiene como "principal hipótesis y principal línea de investigación la una desaparición voluntaria en el entorno del Cabo Peñas, donde fue encontrado su vehículo, y "desgraciadamente encontrarla en el mar" es la principal vía. No obstante, según ha indicado el Comisario Jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Gijón, Jesús Marcos Riaño.

No obstante ha insistido en que "no se descarta nada, ni ninguna hipótesis" y por eso este fin de semana se llevará a cabo una batida para la búsqueda de la joven por tierra.

Así lo ha trasladado Riaño a los medios en esta segunda jornada de trabajo de los seis agentes del Grupo Especial de Operaciones GEO, la unidad de élite de la Policía Nacional, que este miércoles se desplazaron al Principado para colaborar en la búsqueda.

Que sea ahora cuando se han incorporado estos agentes de los GEO, se debe a la aparición hace unos días de una prenda, una camisa blanca, que podría pertenecer a la mujer y que hace que el espacio de búsqueda se pueda acotar un poco más.

"Sabemos donde aparece una prenda que puede ser o no de Sandra, porque estamos a la espera de los resultados de las pruebas de AND; pero queremos apurar todas las posibilidades. Es como buscar una aguja en un pajar, desde el primer momento en el que apareció el vehículo en el Cabo peñas no se ha dejado de buscar. La zona en la que apareció la prensa, en mitad de un acantilado, está llena de pequeñas playas y cuevas", ha explicado Riaño.

En este sentido ha manifestado que "hay gente desaparecida desde hace años en el entorno del Cabo Peñas que no ha aparecido aún", por lo que no se descarta nada, incluso que el cuerpo de Sandra Bermejo no sea localizado.

Después de hacerlo en la jornada de ayer durante seis horas, los GEO vuelven hoy a rastreando la vertical de la zona en la que apareció esa prenda.

Desde la Policía afirman entender "perfectamente la postura de la familia de la mujer que desde Madrid está sufriendo" y sigue negando la posibilidad de una desaparición voluntaria, pero insisten en "se deben dejar de lado las especulaciones gratuitas y dejar trabajar a los investigadores que lo hacen en todas las líneas, pero básicamente con la desaparición voluntaria en el entorno donde apareció su vehículo como principal".

El rastro de Sandra Bermejo, psicóloga madrileña de 32 años afincada en Gijón, el pasado 8 de noviembre en la zona de Cabo Peñas. La joven aparcó su vehículo en el estacionamiento de este paraje natural del municipio de Gozón. Desde entonces nada se sabe de su paradero.