La Policía Nacional alerta sobre 'hurtos amorosos' en la calle: así engañan a sus víctimas

Un agente de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha alertado este virenes a la ciudadanía sobre la existencia de los conocidos como 'hurtos amorosos', una modalidad delictiva que tiene como principales víctimas a personas especialmente vulnerables, como mayores, que viven solas o ciudadanos con dificultades para desenvolverse en determinadas situaciones.

Los autores actúan principalmente en la vía pública y seleccionan a sus víctimas tras observarlas previamente. Utilizan técnicas de engaño y manipulación emocional, acercándose a ellas con una actitud amable y de aparente confianza.

En muchos casos, simulan conocer a la víctima, aseguran tener amigos o familiares en común o se ofrecen a acompañarla, ayudarla o prestarle algún tipo de asistencia.

Aprovechando la sorpresa y la distracción generadas, establecen un contacto físico cercano mediante abrazos, muestras de cariño o gestos de afecto para sustraer joyas, relojes, carteras, teléfonos móviles u otros objetos de valor sin que la víctima llegue a percatarse de ello en ese momento.

La Policía Nacional recomienda adoptar medidas de prevención como desconfiar de personas desconocidas que se aproximen de forma excesivamente cercana o familiar; evitar facilitar información personal a personas recién conocidas; mantener una distancia prudencial y proteger las pertenencias personales; extremar la precaución ante abrazos, besos o muestras de afecto inesperadas por parte de desconocidos; solicitar ayuda a familiares, allegados o a los servicios de emergencia si se percibe una situación extraña o sospechosa; o avisar inmediatamente a la Policía Nacional ante cualquier intento de engaño o si se ha sido víctima de un delito.