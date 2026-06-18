La Policía Nacional desmantela un "supermercado de la droga" en Avilés y detiene a siete personas

Archivo - Coche de la Policía Nacional. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO/AVILÉS, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Comisaría Local de Avilés, han desarticulado una organización criminal asentada en la localidad asturiana que se dedicaba a la distribución de cocaína y heroína. La operación se ha saldado con la detención de siete personas que formaban parte del entramado. La red criminal funcionaba como un auténtico supermercado de la droga con un horario comercial continuo de 24 horas.

En los registros practicados se intervinieron 105 dosis de cocaína, 28 dosis de heroína, dinero en efectivo y abundante material utilizado para la manipulación y distribución de las sustancias. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.

Según informa el Cuerpo Nacional de Policía, la investigación, iniciada meses atrás por la Policía Nacional, permitió constatar la existencia de una estructura perfectamente organizada y dividida en tres niveles de actuación.

En un primer escalón se situaba una pareja residente en el barrio de La Magdalena, con numerosos antecedentes, encargada de la adquisición de las sustancias y la gestión de los beneficios económicos.

En el segundo nivel operaban un hombre vecino de La Magdalena y una mujer residente en La Carriona, quienes asumían la custodia y el transporte de la droga. El tercer escalón estaba compuesto por las personas encargadas de la venta directa al consumidor final en dos viviendas del barrio de Versalles.

La red criminal funcionaba como "un auténtico supermercado de la droga con un horario comercial continuo de 24 horas", combinando estos dos inmuebles separados por apenas 50 metros. El primer turno de este "supermercado de la droga" abría en un piso alquilado exclusivamente para el narcotráfico en horario de 09:30 a 21:30 horas.

Al frente se encontraba un hombre que manipulaba la sustancia, incluyendo la elaboración de cocaína base, preparaba las dosis y facilitaba estancias para el consumo inmediato dentro del propio piso. Al cierre de este local, el "supermercado de la droga" continuaba su actividad a partir de las 22:00 horas en una segunda vivienda propiedad de la Fundación San Martín, donde otra pareja cubría el turno nocturno vendiendo sustancias hasta la mañana siguiente y garantizando así el servicio ininterrumpido.

En este segundo punto realizaban transacciones a través de las ventanas de este bajo a la vista de los vecinos, y allí residía el investigado junto a su pareja e hijos menores de edad, a pesar de tener en vigor una orden de alejamiento respecto a ella.

La Policía Nacional detectó además que la proximidad de este supermercado de la droga a la Unidad de Tratamiento de Toxicomanías (U.T.T.), situada a solo 200 metros, era aprovechada por algunos usuarios para adquirir las dosis justo antes de recibir su tratamiento con metadona.

Tras obtener las autorizaciones judiciales e identificar a todos los componentes de la red, la Policía Nacional procedió a la detención de las siete personas el pasado día 9 de junio.