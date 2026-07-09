La Policía Nacional investiga una estafa de inversión de más de 130.000 euros

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OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan una estafa de inversión que ha ocasionado un perjuicio económico superior a los 130.000 euros a un ciudadano tras ser engañado por una organización criminal especializada en este tipo de fraudes.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la víctima, que fue captada por falsos asesores financieros mediante una supuesta plataforma de inversión que prometía elevados beneficios. Según ha informado la Policía en nota de prensa, tras ganarse su confianza, los delincuentes le indicaron que instalara una aplicación de acceso remoto con el pretexto de facilitar la gestión de sus inversiones.

Una vez obtuvieron el control de los dispositivos y acceso a las credenciales bancarias, realizaron múltiples operaciones hasta vaciar las cuentas de la víctima. Con el fin de dificultar el seguimiento del dinero, los fondos fueron transferidos de forma inmediata a diferentes plataformas de intercambio de criptomonedas, donde fueron convertidos en activos digitales.

Las pesquisas realizadas por la Policía Nacional, permitieron reconstruir el recorrido del dinero e identificar a uno de los titulares de una de las billeteras digitales receptoras de los fondos. Se trata de una persona de nacionalidad alemana vinculada a un exchange con sede en Polonia, cuya posible relación con una organización criminal de ámbito internacional continúa siendo investigada. Las diligencias prosiguen en colaboración con las autoridades policiales y judiciales europeas.