La Policía Nacional ofrece recomendaciones de seguridad para celebrar Fin de Año

Agentes de Policía Nacional en Oviedo durante la Navidad de 2025. - CNP

OVIEDO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, con motivo de las celebraciones de Fin de Año, ha difundido un conjunto de recomendaciones básicas para disfrutar de la entrada del nuevo año con tranquilidad y seguridad en toda Asturias, especialmente en las zonas donde se espera una mayor afluencia de personas.

En eventos multitudinarios como plazas, calles céntricas o concentraciones al aire libre, el cuerpo policial aconseja llegar con antelación, localizar las salidas de emergencia y establecer un punto de encuentro con familiares o amigos para evitar desorientaciones en caso de separaciones. Asimismo, pide mantener la calma ante posibles aglomeraciones y evitar empujones tanto en los accesos como a la salida de los recintos.

Durante las celebraciones, recuerda extremar la atención a los objetos personales, especialmente en momentos de gran euforia, como las campanadas o festejos nocturnos. Se recomienda llevar bolsos y mochilas cerrados y en la parte delantera del cuerpo, no guardar el teléfono móvil ni la cartera en bolsillos traseros y estar atentos en estaciones, locales de ocio o espacios con alta concentración de público.

En relación con las fiestas y cotillones, la Policía Nacional aconseja adquirir entradas únicamente a través de canales oficiales para evitar fraudes, y abandonar cualquier establecimiento que supere el aforo permitido o no reúna condiciones de seguridad adecuadas. También recuerda no perder de vista las bebidas y rechazar consumiciones ofrecidas por desconocidos.

El cuerpo policial reitera su mensaje de evitar conducir bajo los efectos del alcohol y optar por medios de transporte público, taxi o conductor designado. Además, recomienda precaución en los desplazamientos a pie, respetando semáforos y pasos de peatones, ya que el alcohol reduce la capacidad de reacción.

Por último, se aconseja no publicar en redes sociales la ausencia del domicilio durante las celebraciones para prevenir robos. Compartir imágenes o información una vez finalizados los eventos disminuye el riesgo de incidentes.

La Policía Nacional subraya la importancia de la colaboración ciudadana para garantizar unas fiestas seguras y recuerda que ante cualquier emergencia o situación sospechosa se debe contactar inmediatamente con el 091.