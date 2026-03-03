Polledo pide a Del Arco que "recoja sus miserias y se vaya" y la consejera defiende la solidez del sistema

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. - PRINCIPADO

OVIEDO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de derechos Sociales y Bienestar ha replicado al PP que la implantación de la Historia social única "era un imperativo legal", porque está en la Ley de Servicios Sociales de 2003 y les ha advertido de que "su verdad apocalíptica tendrá un final", porque "aunque les pese, Asturias cuenta con un sistema sólido y robusto de servicios sociales". Mientras la diputada del PP, Beatriz Polledo le ha dicho que "recoja sus miserias y se vaya".

Del Arco ha vuelto a referirse a la gestión de la Dependencia tras una nueva interpelación de la diputada del PP, Beatriz Polledo, sobre esta cuestión.

Ha vuelto a reconocer la consejera que han tenido problemas de migración de datos con la implantación de la nueva herramienta, algo que ha incidido nunca han dejado de reconocer y ha añadido que se han coordinado, tomado decisiones e impartido y dado instrucciones. "Usted hace ruido y yo resuelvo", ha respondido Del Arco a la diputada del PP, Beatriz Polledo, a la que ha acusado de "retorcer la realidad".

Del Arco ha incidido en que en estos dos años que lleva como consejera no ha escuchado "ni una sola propuesta, ni una sola idea a la diputada del PP", más allá de reducir presupuestos.

"Las cosas son como son y la verdad del PP de Asturias y su estrategia torticera y alarmista para intentar lograr a golpe de titular atemorizar, alarmar, retorcer la realidad con fines espurios, inundar el panorama social y político con medias verdades, sensacionalismo, demagogia. Ni siquiera así con ello levanta una honda preocupación en las personas que se enfrentan día a día a los cuidados", dijo Del Arco.

La consejera ha insistido en pedir a los ciudadanos que confíen en el trabajo que se desarrolla en su consejería porque ha asegurado que "van por el buen camino". Así, ha incidido en que están comprometidos con una gestión sólida, que avanza con determinación, pese a las dificultades vividas.

"RECOJA SUS MISERIAS Y VÁYASE"

Por su parte la diputada del PP, Beatriz Polledo, se ha mostrado muy crítica con la consejera a la que ha acusado de "cara dura" o le ha dicho que "no tiene corazón". "Que siga usted sentada en ese escaño consejera es indecente. Si le queda algo de dignidad, recoja sus miserias, recoja sus cosas de la vida y háganos un favor a todos. Váyase, señora consejera, váyase por favor", le ha dicho.

Ha indicado que tras quedar estos días "sobradamente acreditado que la implantación temeraria e irresponsable de la Historia social única ha resultado un hito del colapso hacia el bloqueo estructural de todo el procedimiento de la dependencia que se recordará en Asturias".

"En estas últimas semanas hemos conocido demasiadas cosas. La realidad es tozuda, tengo que decirle, y demoledora en este caso. Esperamos que hoy diga usted alguna verdad. Ya con eso avanzaríamos", dijo Polledo.

Se ha preguntado la diputada del PP si la consejera "de verdad se siente legitimada de seguir usted en el cargo después de este escándalo" y ha añadido que la "cara dura política de la consejera no tiene límites".