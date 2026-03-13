Polledo (PP) acusa a Del Arco de "falsear y manipular" las listas de espera de las residencias

Archivo - La portavoz del PP en la Junta General, Beatriz Polledo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del Partido Popular Beatriz Polledo afirmó este viernes que las declaraciones realizadas por la consejera de Derechos Sociales, Marta del Raco, sobre las listas de espera en las residencias públicas para mayores del ERA "constituyen un ejercicio de manipulación política y falta de respeto a miles de familias asturianas".

Beatriz Polledo señaló que es una "desfachatez" afirmar que en Asturias solo hay 298 personas esperando una plaza en una residencia pública. "Los últimos datos oficiales publicados por el propio Gobierno reflejan que 3.096 asturianos estaban esperando una plaza residencial pública, es decir, diez veces más de lo que la consejera pretende hacer creer a los asturianos", ha señalado.

La parlamentaria 'popular' explicó que si se contabilizan todas las solicitudes registradas en el sistema -ya que cada demandante puede solicitar varias residencias- las peticiones superan las 8.000.

"La evolución de los datos demuestra el fracaso de la gestión del Gobierno de Barbón, que trata de ocultar los datos porque la situación es cada vez peor, ya que en abril de 2023 había 1.919 personas esperando plaza residencial y, dos años después, ya eran 3.096, lo que supone un incremento del 61,5 por ciento", destacó.

En este sentido, Polledo señaló que desde abril de 2025 el Ejecutivo regional ha dejado de publicar los datos actualizados "porque son muy malos e intenta manipular las listas para maquillar su fracaso, y la Consejería pretende ahora justificar su cifra de 298 personas eliminando de la lista a miles de asturianos por recibir una ayuda a domicilio o acudir a un centro de día o estar pagando una residencia privada mientras esperan una plaza pública".

"Pero todas esas personas siguen esperando exactamente lo mismo, una plaza residencial pública, y son más de 3.000 asturianos, por lo que excluirlos de la lista es un engaño deliberado para la sociedad asturiana", expresó.

Según Polledo, el reciente anuncio de 700 nuevas plazas residenciales es otra operación "e propaganda" por parte de una consejera "desacreditada que debe asumir responsabilidades y dejar de intentar lavar su gestión ante la reprobación que afrontará en el próximo Pleno de la Junta General".