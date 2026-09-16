Ponte alerta del avance de discursos antidemocráticos y reivindica el festival 'Pan y roses' como espacio de reflexión

Presentación del Festival Pan y roses. - PRINCIPADO

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha presentado este miércoles la segunda edición del festival asturiano de literatura social y política 'Pan y roses' y lo hizo destacando que el mismo supondrá "un foro de reflexión y debate que, en esta ocasión, pondrá el foco en el avance de los discursos y comportamientos antidemocráticos asociados al auge de la extrema derecha y a la creciente polarización social".

El festival se celebrará los días 26 y 27 de septiembre en Kuivi Almacenes, en Oviedo y su programación abordará cuestiones como la insumisión histórica, la transición ecosocial y la lucha contra los discursos de odio, contará con la participación de activistas, escritores y especialistas de referencia.

Entre las actividades previstas figuran la presentación de la novela 'Al norte', de Unai Sordo; la emisión en directo del programa Carne cruda y un diálogo sobre políticas antifascistas con el experto Franco Delle Donne.

Ponte, durante su intervención , ha advertido sobre los riesgos que suponen las políticas basadas en la intolerancia y ha alertado de las consecuencias que pueden tener determinados discursos en la convivencia democrática.

"Se empieza retirando bancos del orgullo LGTBI y destinando recursos públicos a macrobanderas que, en lugar de unir, se utilizan con ánimo de confrontación y polarización. Y se termina normalizando situaciones como las agresiones a activistas sociales o los llamamientos contra las personas migrantes", ha señalado.

Frente a esa realidad, el director general ha defendido el papel de 'Pan y roses' como espacio para promover los valores democráticos, los derechos humanos y el pensamiento crítico. En este sentido, ha destacado que el festival constituye "un espacio explícitamente feminista, antifascista, antirracista y anticapacitista", concebido para fomentar la reflexión colectiva y el diálogo desde el respeto a los principios democráticos.