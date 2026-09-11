Ponte defiende en Parres el producto local y de kilómetro cero para avanzar hacia una economía más sostenible

El director general de Agenda 2030 defiende las cadenas alimentarias cortas para avanzar hacia la “autosuficiencia biorregional” - PRINCIPADO

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha defendido hoy en Arriondas las cadenas alimentarias cortas, el producto local y de kilómetro cero como instrumentos para avanzar hacia un modelo económico más sostenible, resiliente y vinculado al territorio, que ha denominado "autosuficiencia biorregional".

"El modelo actual de consumo ha normalizado que determinados alimentos recorran miles de kilómetros antes de llegar a la mesa. Estamos acostumbrados a consumir manzanas que cruzan océanos o yogures que pasan por tres países diferentes antes de ser empaquetados. La pregunta que nos formulamos es ¿a qué precio?", ha planteado.

Ponte ha realizado estas declaraciones durante la presentación de Gastrosónica. Proyectu Living Lab Social Agroalimentariu de Parres, en el que ha participado junto con el alcalde del concejo, Emilio García Longo. En su intervención, ha instado a impulsar políticas que favorezcan "nuestros territorios, a nuestra gente y a nuestra comunidad", y que sitúen la defensa de los productos de proximidad en el contexto del cambio climático para reducir emisiones de efecto invernadero. "Descarbonizar la economía pasa, literalmente, por la cesta de la compra", ha asegurado.

Además, ha destacado la capacidad de las cadenas cortas para reforzar la economía local y contribuir al mantenimiento de la población en el medio rural. "Eso implica hacer más fuerte y más resiliente nuestra economía y a nuestra gente", ha afirmado.

"Esto supone apoyar a agricultoras y ganaderas, en definitiva, a los productores de nuestra comarca, además de contribuir a generar empleo y a frenar el despoblamiento", ha añadido.

A su juicio, la calidad de los alimentos y su relación con la salud tienen que incluirse en esta ecuación. En ese contexto, los productos locales llevan ventaja por su frescura, su sabor y sus cualidades nutritivas. Ponte ha vinculado esta visión con las políticas que impulsa su departamento, con un enfoque económico que apuesta por el kilómetro cero.

En este marco, ha reivindicado también la capacidad de la ciudadanía para decidir sobre el modelo de producción y consumo con sus propios hábitos. Por ello, las dirección general cofinancia y apoya iniciativas como Gastrosónica, vinculadas a la creación de alternativas de proximidad que favorecen la apertura de obradores comunales que redunden en "la defensa de las vecinas y los vecinos", ha explicado.

Ponte ha mostrado, por último, su respaldo a Gastrosónica y ha felicitado al Ayuntamiento de Parres por esta iniciativa.