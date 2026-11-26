El candidato de Frente Ampliu al Congreso, Juan Ponte. - FRENTE AMPLIU

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Ampliu por Asturies al Congreso de los Diputados, Juan Ponte, ha alertado este jueves de que el voto que puede frenar a la derecha y la ultraderecha y garantizar un gobierno reformista y progresista no está en el PSOE, que necesita de la izquierda alternativa para volver a firmar un Ejecutivo fuerte y con capacidad para liderar nuevas reformas estructurales en interés de la mayoría social.

"Concentrar el voto progresista en el Partido Socialista significa regalarle el escaño al partido de Figaredo, regalárselo a Vox", ha dicho Ponte.

Así, el candidato al Congreso Ponte ha pedido el voto "para evitar cometer un error" y ha defendido que "se necesita más izquierda en el gobierno y más Asturias en el Parlamento, porque nuestro voto vale el doble".

A su juicio, apoyar a Frente Ampliu sirve "para frenar a la extrema derecha" y "para que la izquierda no sea tibia, para que Pedro Sánchez haga lo que tenga que hacer".

Juan Ponte ha indicado que si consigue el escaño, su primera iniciativa será acabar con "el peaje de la vergüenza declarado ilegal por parte de la Comisión Europea", en referencia al Huerna.

En este sentido ha pedido al resto de partidos que le acompañen en una supresión "sin bonificación a la empresa, es decir, no darle más dinero a la empresa", para "devolver todo el dinero a los bolsillos de las asturianas y de los asturianos".