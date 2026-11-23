Juan Ponte, a la izquierda, tras la reunión con CCOO - EUROPA PRESS

OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Frente Ampliu por Asturies al Congreso de los Diputados, Juan Ponte, ha garantizado este lunes que su formación siempre va a defender el sindicalismo de clase frente a una 'extrema derecha' que "no solamente va a erosionar derechos laborales, sociales y civiles, sino que se quiere cargar a las organizaciones que mejor y más defienden los derechos sociales, laborales y civiles".

Ponte se ha pronunciado en estos términos tras reunirse en Oviedo con la dirección de CCOO Asturias. "El voto al Frente Amplio conseguirá mejorar políticas de transformación social para las vecinas progresistas y para la clase trabajadora" ha subrayado.

Ha insistido en que Frente Amplio trabaja "codo con codo" con el sindicalismo de clase para garantizar derechos para las familias trabajadoras, vivienda pública, trabajo decente y blindar constitucionalmente las pensiones.

Según Ponte, en Asturias está en juego elegir a Frente Amplio o el escaño del cabeza de lista de Vox por Asturias, José María Figaredo, quien pretende devolver a España al "blanco y negro" y "cargarse las pensiones de los abuelos y de las madres, como ya hizo la extrema derecha en Paraguay".

En la reunión, el candidato de Frente Ampliu también también ha señalado que es muy importante garantizar el anillo energético en Asturias. "Es fundamental para tener una industria que sea potente, estabilizar precios y abastecimiento", ha comentado.

También en declaraciones a los medios de comunicación y tras la citada reunión, el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a las urnas el próximo domingo, afirmando que "quedarse en casa nunca ha cambiado las cosas" y subrayando la importancia de "votar y además hacerlo en defensa propia".

Zapico ha aprovechado para criticar a aquellas fuerzas políticas que se han opuesto a medidas progresistas. El representante sindical ha destacado que los comicios constituyen "una oportunidad para que la gente vaya a votar en defensa propia" y ha enumerado las reivindicaciones de CCOO, entre las que ha citado "reducir la jornada del tiempo de trabajo, tener un registro horario y también para que en este país el salario mínimo interprofesional pueda seguir creciendo en torno al 60% del salario medio de toda la ciudadanía".