Ponte presenta 'Fala Mocedá', una iniciativa para empoderar a la juventud en Ventanielles - PRINCIPADO

OVIEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha presentado este martes junto con la coordinadora de la asociación Luar, Candela Herrera, el proyecto 'Fala Mocedá', una iniciativa pionera de atención socioeducativa comunitaria que se celebrará entre el 18 y el 20 de noviembre en el espacio cultural El Telón Azul, en Ventanielles, en Oviedo.

Durante la presentación, Ponte ha reivindicado la necesidad de situar los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el centro de la intervención social frente a los discursos que estigmatizan a las personas jóvenes.

Ponte ha incidido en que hoy más que nunca tenemos que elegir en qué lado estamos de la historia: "o estamos con los fondos buitre, que exprimen la riqueza que se genera en los barrios, en los territorios, como si fuera una bayeta, o estamos con quien defiende los derechos de ciudadanía".

En esta línea, ha defendido que "el privilegio de unos pocos nunca puede estar por encima de la supervivencia y los derechos de cualquier persona" y ha remarcado que el principio vertebrador de la Agenda 2030 es que "nadie es más que nadie y que, por tanto, nadie puede quedar atrás".

Ponte ha explicado que la exclusión social "no consiste en un estado pasivo, sino en un proceso acumulativo", que suele iniciarse con la desconexión educativa y derivar en precariedad laboral, deterioro de la salud y aislamiento.