Ponte reivindica en Gijón el fotoperiodismo como herramienta frente a los discursos de odio

El director general de Agenda 2030 del Principado de Asturias, Juan Ponte, participa en el Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias (EIFA). - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Agenda 2030 del Principado de Asturias, Juan Ponte, ha reivindicado este jueves, en Gijón, el papel del fotoperiodismo y de la cultura como herramientas para "combatir los discursos de odio, la violencia y organizar la esperanza".

Así lo ha indicado, durante una sesión con los directores Miguel Romero, autor de 'Vicente Romero. Testigo de la historia', y Anna Huix, directora de 'Girls Move Mountains', en el Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias (EIFA).

Ponte ha agradecido a Open Arms su labor y ha destacado el compromiso de Agenda 2030 con unas jornadas que permiten acercar a los centros educativos contenidos vinculados a los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

"Aquí estamos quienes defendemos los derechos internacionales, quienes defendemos los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, los derechos de las personas migrantes, el que no se discrimine absolutamente a nadie por el color de su piel", ha afirmado.

Al tiempo, Ponte ha reivindicado la erradicación de las desigualdades estructurales por razón de clase social, género, raza o religión.

El director general de Agenda 2030 ha situado estas posiciones en la defensa de "la democracia", "el multilateralismo" y "el derecho internacional".

Relacionado con ello, se ha mostrado convencido de que van a ganar "porque somos más y porque somos mayoría social". En este sentido, augurado que los movimientos de la ultraderecha "quedarán retratados en su inhumanidad".

Ponte ha destacado, asimismo, el apoyo institucional de la dirección de Agenda 2030 al encuentro, especialmente a través de la proyección de películas, talleres y debates sobre derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible en centros educativos.

En cuanto al programa del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo de Asturias (EIFA), este continúa hasta el próximo día 3 con exposiciones, formación en fotoperiodismo y mesas sobre derechos humanos, conflictos, feminismo y salud mental, además de una jornada dedicada al fotoperiodismo y al cine humanista.