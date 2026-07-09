El PP acusa al Ayuntamiento de Avilés de usar la crisis sanitaria como "excusa" para suprimir el certamen de San Agustín

El diputado del PP de Asturias Luis Venta y los ediles Esther Llamazares y Pablo Emilio Menéndez. - PP AVILÉS

AVILÉS, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal del PP de Avilés, Esther Llamazares, y el diputado regional Luis Venta han acusado al equipo de gobierno local de querer acabar con el Certamen de Ganado de San Agustín tras anunciar el aplazamiento del mismo debido a la situación por la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) y reclama estudiar alternativas para su celebración.

Los 'populares' han manifestado su preocupación por la cita ganadera, que cuenta con más de 140 años de historia y está considerada el mercado ganadero más antiguo de España, y acusa al Ayuntamiento de "utilizar como argumento definitivo la situación sanitaria provocada por la Dermatosis Nodular".

Llamazares ha asegurado que existen alternativas para adaptar el certamen a las circunstancias actuales y ha censurado "la falta de diálogo" del Ejecutivo local, al que ha acusado de "no responder a los correos ni a los registros oficiales de las asociaciones ganaderas que llevan meses solicitando una reunión". En este sentido, ha cuestionado la afirmación del Gobierno de que el sector comparte la decisión, señalando que las entidades con las que el PP mantiene contacto afirman lo contrario.

Venta ha recordado que la actual prohibición sanitaria afecta únicamente a las concentraciones de ganado bovino hasta el 31 de julio, mientras que el certamen avilesino está previsto para finales de agosto. El parlamentario ha recordado que otras comunidades autónomas han celebrado eventos similares con plenas garantías sanitarias y ha apuntado que "gobernar implica buscar soluciones y no cancelar ante la primera dificultad". A su juicio, tanto el Principado como el Ayuntamiento han demostrado una falta de interés por el medio rural asturiano al descartar vías alternativas.

El PP ha anunciado que llevará este asunto al próximo Pleno municipal con el objetivo de exigir explicaciones sobre la decisión adoptada, conocer el listado de reuniones mantenidas con el sector y reclamar que se estudien opciones para salvar la cita. Los 'populares' han concluido que "todavía hay tiempo para rectificar, sentarse con las organizaciones implicadas y trabajar conjuntamente para que Avilés no pierda de forma definitiva este referente ganadero por una falta de voluntad política".