El PP acusa a Barbón de convertir a los asturianos en los 'pagafantas' del PSOE

Publicado 12/02/2020 18:36:55 CET

OVIEDO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado, Pablo González, ha acusado al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, de convertir a los asturianos en los 'pagafantas' del PSOE. "No hay derecho", se ha quejado.

González ha criticado duramente al dirigente socialista asturiano en su turno de fijación de posiciones en una comisión parlamentaria tras la comparecencia de la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, sobre el IVA pendiente de 2017 y las alternativas propuestas desde el Ministerio.

Según el diputado del PP, Barbón es "irrelevante" en Madrid y no influye por el bien de Asturias. "Pero no solo no hace nada, sino que tapa lo que hace Pedro Sánchez a los asturianos", ha dicho González, que ha reclamado "coraje" al Gobierno asturiano para reclamar los 75 millones pendientes.

Al igual que otros portavoces en la comisión parlamentaria criticado que la propuesta de la ministra de Hacienda a las comunidades autónomas consista en que ese dinero lo terminen pagando los asturianos, posiblemente con más deuda.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Laura Pérez Macho, ha dicho que el Gobierno central tiene que dar explicaciones sobre lo que ha hecho con los 2.500 millones que debían haber ido a las comunidades autónomas, con los 75 millones asturianos incluidos. Ha acusado al PSOE de Pedro Sánchez de "jugar al despiste" y de "engañar" con este asunto. "Nos tememos lo peor para una legislatura que empieza así y con Pedro Sánchez anunciando lluvia de millones para Cataluña", ha comentado.

Por su parte, el secretario general de Podemos, Daniel Ripa, ha pedido a la consejera asturiana de Hacienda que aproveche la unanimidad en este asunto y que reclame la deuda políticamente y en los tribunales si es necesario. "Usted no puede actuar como delegada del Ministerio de Hacienda en Asturias", le ha dicho a Cárcaba.

Sin embargo, Ramón Fernández Huerga, del PSOE, ha replicado que el Gobierno asturiano no ha cerrado ninguna vía para reclamar ese dinero y que "el balón sigue en juego" porque no hay ninguna posición tomada.

Huerga ha rechazado las críticas de González a Barbón y ha calificado de "grotesca" la intervención del diputado del PP. Ha reclamado más seriedad a la hora de abordar este tipo de debates y ha insistido en que el PP estaba en el poder cuando se fraguó el origen del problema relativo a ese dinero del IVA de 2017 que tenía que haber llegado a las comunidades autónomas y que nunca percibieron.