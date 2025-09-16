El PP acusa a Barbón de dar la espalda a los ganaderos mientras se reúne con Teresa Ribera y Hugo Morán

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP y portavoz de Medio Rural en la Junta General, Luis Venta, ha acusado este martes al presidente del Principado, Adrián Barbón, de dar la espalda al medio rural asturiano mientras se reúne con "los principales responsables de la sobreprotección del lobo", en alusión a la exministra Teresa Ribera y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

"Nos toma el pelo y dice que no sabe cómo está la población de la especie, los lobos siguen masacrando a diario a la ganadería asturiana, ayudados por una mala gestión del Gobierno regional", ha criticado Venta, refiriéndose a las declaraciones de Hugo Morán este lunes en Gijón.

Venta ha indicado que seis meses después de la salida del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) gracias a una ley impulsada por el PP en el Congreso de los Diputados, el Principado sigue sin aplicar un plan de control sobre la población de lobos en Asturias.

"Solo tenemos de la Consejería silencio y oscurantismo porque probablemente no tengan que ofrecer ningún dato a quienes sufren a diario el problema del lobo, que son miles de ganaderos", ha afirmado durante una visita a una ganadería afectada en el concejo de Grado.

Venta ha instado a Barbón a que se desplace "también a las zonas rurales a ver cuál es el problema real" y ha instado al presidente a "tomar cartas en el asunto". "Y si no sabe tomarlas o no quiere, que lo diga y que se eche a un lado", ha subrayado.

El diputado 'popular' ha alertado además de que en concejos como El Franco o Coaña "los lobos ya entran en las propias explotaciones y matan animales dentro de la ganadería". "Esto no es una broma ni un capricho del Partido Popular ni de los ganaderos que lo sufren. Es un problema real", ha concluido.