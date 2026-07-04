El PP acusa a Barbón de "fracasar" ante la posibilidad de que Indra lleve a Galicia su segunda fábrica

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, este sábado en El Franco. - PP ASTURIAS

OVIEDO 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha acusado al Gobierno del Principado de haber "fracasado" tras conocerse que la empresa tecnológica y de defensa Indra baraja desarrollar el proyecto de su fábrica de vehículos blindados en Galicia. Asimismo, ha exigido explicaciones urgentes a algún miembro del Ejecutivo autonómico por la pérdida de esta inversión estratégica.

"Hace ya semanas que venimos advirtiendo de que esto pudiera ocurrir", ha declarado Queipo a los medios en El Franco sobre las dificultades que se está encontrando la compañía para sacar adelante su proyecto en el taller de Barros (Langreo), propiedad de Duro Felguera. El líder de la oposición ha reprochado a Barbón que no haya tomado "las riendas en primera persona de esta negociación", la cual ha calificado como "muy importante para Asturias y para las cuencas mineras, concretamente para la cuenca del Nalón".

Queipo ha calificado de "gran injusticia para todos los asturianos" la postura de Duro Felguera al no vender el taller de Barros a Indra. El líder de la oposición ha recordado que el Principado de Asturias concedió a la empresa un préstamo de 6 millones de euros que "de forma unilateral y sin mayor explicación, el Gobierno del Principado de Asturias decidió que era un préstamo a fondo perdido".

El dirigente 'popular' ha lamentado que el jefe del Ejecutivo autonómico no se haya tomado este asunto como un problema "de primer nivel". Queipo ha criticado que Barbón haya permanecido tres días fuera de la comunidad autónoma esta semana para "intentar vincular de manera forzada su figura a la de Adolfo Suárez". Al respecto, Queipo ha remarcado que "la mejor manera de honrar a Adolfo Suárez sería trabajar por la tierra que uno tiene que defender".

Por último, Queipo ha asegurado que la huida de varios proyectos industriales a Galicia "no es una casualidad", sino el resultado de que la comunidad vecina cuente con un ecosistema y un sistema fiscal favorable frente a la gestión de un Ejecutivo asturiano que ha calificado de "mal gobierno". y ha instado formalmente a que "alguien del Gobierno dé la explicación pertinente lo antes posible" sobre los motivos por los cuales la compañía ha decidido finalmente implantar la planta en territorio gallego.

Queipo ha instado a que "alguien del Gobierno dé una explicación de por qué Indra está ya, parece, decidiendo llevarse esta planta a Galicia".