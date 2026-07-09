El PP acusa a Calvo de "mentir" sobre la carretera entre Enol y Ercina y exige su reparación urgente

El concejal del PP de Cangas de Onís, Agustín García; el diputado regional del PP; Pedro de Rueda y el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González. - PP

OVIEDO 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Parlamentario Popular de Asturias Pedro de Rueda ha acusado este jueves al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, de "mentir" sobre la titularidad y el estado del tramo de la carretera CO-4 que une los lagos Enol y Ercina, y ha exigido al Gobierno del Principado su reparación inmediata.

De Rueda, en una rueda de prensa celebrada en los Lagos de Covadonga, junto al alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, y el concejal Agustín García, ha advertido del deterioro de la vía y el "desconocimiento absoluto" del consejero sobre esta infraestructura, que, según ha defendido, es de titularidad autonómica.

El diputado popular ha criticado que Calvo calificara este tramo como una "pista" en sede parlamentaria. "Esto no es una pista, es una carretera y siempre lo ha sido", ha afirmado, subrayando que se trata de una vía utilizada a diario por taxistas, ganaderos, pastores, productores de queso Gamonéu y trabajadores de la zona.

Asimismo, ha reprochado al consejero que negara la titularidad autonómica de la carretera, asegurando que el Ayuntamiento ha acreditado documentalmente que forma parte de la red del Principado. "Es preocupante que un consejero desconozca la red viaria que gestiona", ha señalado.

De Rueda ha alertado también de los problemas de seguridad derivados del mal estado del firme, con presencia de baches y riesgos añadidos en condiciones meteorológicas adversas, y ha criticado la falta de inversión en conservación por parte del Ejecutivo autonómico.

Por su parte, el alcalde de Cangas de Onís ha insistido en que la carretera CO-4 se extiende desde Covadonga hasta el aparcamiento del lago Ercina, tal y como recogen los inventarios oficiales del Principado, y ha acusado al consejero de desconocer estos documentos.

González también ha aclarado que las autorizaciones de acceso durante el plan de transporte a los Lagos corresponden al Parque Nacional de los Picos de Europa, mientras que el Ayuntamiento se limita a tramitar las solicitudes, y ha reclamado al Gobierno autonómico que asuma sus responsabilidades.

Ambos representantes han coincidido en exigir la reparación del tramo entre Enol y Ercina, al considerarlo esencial para la actividad diaria de vecinos y profesionales, y han defendido garantizar la seguridad y el mantenimiento de esta vía.