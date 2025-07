El PP acusa al Gobierno de Barbón de "furtivismo político" con la gestión del lobo

OVIEDO 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP, Luis Venta, portavoz de Medio Rural, ha acudado este martes al Gobierno asturiano del socialista Adrián Barbón de practicar el "furtivismo político" con la gestión del lobo: "Dice que ya ha empezado a matar ejemplares, pero se niega a dar información sobre una actuación que es legal gracias a la exclusión del Lespre".

Luis Venta ha calificado al ejecutivo regional de "Gobierno de chanza y de engaño a los asturianos, donde al consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, solo le falta afirmar aquello de que alguien mató a alguien, pero no dice ni quién, ni cuándo, ni dónde, seguramente porque no ha hecho nada".

El parlamentario popular señala que el consejero del ramo no ofrece cifra alguna "porque no las tiene, y no las facilita ni a la sociedad asturiana, en un ejercicio obligado de transparencia a la que está sometido cualquier Gobierno democrático, ni al Partido Popular, que ha solicitado la información". "Lo único que han hecho ha sido una petición por escrito, de una consejería a otra, sin respuesta de quien tiene que llevar el control de la especie", añade.

Venta advierte de que "se están pasando la pelota de un consejero a otro: el de Medio Rural, competente para decidir cuántos lobos hay que extraer, se lo pide al de Movilidad, competente en la guardería encargada de las extracciones, pero no se lleva a cabo ninguna actuación".

"Es una vergüenza propia de una estafa política del Gobierno de Barbón, que juega con los ganaderos como un auténtico gobierno fullero", remarca.

El portavoz popular de Medio Rural señala que de nada sirve ahora criticar al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán "si han hecho el caldo gordo durante cuatro años a uno de los responsables de la sobreprotección del lobo y, por tanto, del aumento del número de daños en la ganadería asturiana".

Para Venta, se puede resumir la actuación del Gobierno con el refrán "a Dios rogando y con el mazo dando", ya que la crítica de ahora a Morán se enmarca en el "sálvese quien pueda" del socialismo en Asturias ante la deriva del sanchismo, "pero no en la verdadera cuestión que afecta a los ganaderos asturianos, que es actuar sobre la población de lobos y empezar a llevar a cabo el control de población aprobado y publicado en el BOPA".

El diputado del PP destaca que en realidad Hugo Morán "ya está amortizado políticamente", y el principal problema reside en el Gobierno de Barbón que, a pesar de tener todas las herramientas en su mano para reducir la población de lobos no hace nada e intenta desviar la atención a un foco que se apaga, como es el sanchismo, en este caso de Ribera y Morán".

"Nadie se cree que la Consejería esté adoptando actuaciones para extraer lobos; el Gobierno nos miente, nos engaña desde la propia sala de prensa de Presidencia, y creemos que esta situación no puede pasar desapercibida ni pueda salir gratis a quienes lo hacen", añade, y destaca: "No puede ser que en la rueda de prensa tras la celebración de un Consejo de Gobierno, el portavoz mienta a todos los asturianos".