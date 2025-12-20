El PP acusa al Principado de "castigar" a los gijoneses y presenta enmiendas para lograr mejoras

Reunión del PP en Gijón - PP

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha anunciado este sábado una batería de enmiendas al proyecto de Presupuestos del Principado que afectan directamente a Gijón. Las conexiones del concejo, la salud de los gijoneses, el impulso a la vivienda y el cuidado del patrimonio centran estas enmiendas, que han sido presentadas por el presidente del Partido Popular de Gijón, Andrés Ruiz, y la Vicealcaldesa y portavoz del Grupo Municipal del PP, Ángela Pumariega, tras una reunión en la que han participado también los diputados autonómicos Pilar Fernández Pardo, Manu Cifuentes y Pedro de Rueda, así como el secretario general local del partido, David Cuesta.

Pumariega ha dicho que el gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón "se olvida, en sus cuentas, por completo de Gijón". Dice que las partidas que se les asignan son "absolutamente inaceptables y suponen una auténtica burla a todos los gijoneses"

La edil apunta que se les está "castigando" por no haber respaldado electoralmente al PSOE en las últimas elecciones municipales. "Porque no tiene otra explicación lógica", ha dicho.

Detalló la Vicealcaldesa de Gijón que "según el proyecto socialista, de los 1.081 millones de euros presupuestados, Gijón solo recibirá 42,1 millones, es decir, un escaso 3,81% del total, a pesar de concentrar más de una cuarta parte de la población del Principado".

Todo ello en un contexto, añadió, en el que "el Ejecutivo de Adrián Barbón cuenta nuevamente con la mayor recaudación de la historia, fruto de una política fiscal caracterizada por una voracidad recaudatoria sin límites por parte del Gobierno de Asturias que está contribuyendo a empobrecer, cada vez más, a las familias asturianas y a desincentivar por completo la inversión empresarial en nuestra región".

Por su parte, Andrés Ruiz, que detalló el contenido de las enmiendas que registrará el Grupo Parlamentario Popular, ha denunciado que las cuentas autonómicas "castigan" a Gijón: "Para castigar a los gobiernos municipales, los socialistas castigan a sus ciudadanos; es una actitud intolerable", ha señalado.

Frente a esa actitud, manifestó, "los diputados autonómicos del Partido Popular de Gijón hemos trabajado en una serie de enmiendas parciales que, si bien no pueden arreglar las deficiencias de un reparto hecho contra Gijón, si pueden al menos atender en parte algunas necesidades reales de nuestra ciudad. Frente a un socialismo que castiga a los gijoneses y una vez decaída la enmienda a la totalidad que presentamos, aportamos soluciones en estos pésimos presupuestos para la ciudad".

Frente a ese "reparto hecho contra Gijón", el PP plantea enmiendas orientadas a atender "necesidades reales" de la ciudad, con prioridades claras en conectividad logística, salud, patrimonio y vivienda.

Entre las propuestas, destaca el refuerzo de los accesos a la zona intermodal de la Zalia, elevando la dotación para la redacción del proyecto de 43.000 a 250.000 euros. "Presupuestar esta conexión con una cantidad tan baja es una tomadura de pelo; sin intermodalidad, la Zalia pierde el sentido de su existencia", ha afirmado Ruiz. Asimismo, el PP plantea dejar margen presupuestario para el impulso y la promoción de la Autopista del Mar, una conexión reclamada por el sector logístico.

En materia sanitaria, el Grupo Popular propone 30.000 euros para dos estudios epidemiológicos sobre la incidencia de la contaminación en la zona oeste, en colaboración con la Universidad de Oviedo, además de medidas para mejorar Cabueñes: 150.000 euros para recuperar la Unidad de Desintoxicación (UDH) y 800.000 euros para crear una Unidad de Psiquiatría Infantojuvenil.

En el ámbito patrimonial, el presidente del PP de Gijón ha reafirmado la apuesta de su partido por la Universidad Laboral y su candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco, incorporando una partida específica de 75.000 euros para este objetivo, junto a actuaciones de renovación de espacios y mejora de iluminación.

Finalmente, las enmiendas incluyen 100.000 euros para el mantenimiento de los antiguos juzgados de la calle Decano Prendes Pando, evitando su deterioro mientras se completa la cesión al Ayuntamiento, y 230.000 euros adicionales para la empresa municipal de vivienda Emvisa, con el fin de corregir su infradotación y respaldar programas de movilización de vivienda vacía como 'Gijón Confía Alquilando'.

Andrés Ruiz concluyó reclamando al PSOE "capacidad real de diálogo" para que estas mejoras puedan incorporarse a las cuentas autonómicas, aunque dijo temerse que el Gobierno de Adrián Barbón no lo hará y Gijón tendrá que esperar a que el PP, con Álvaro Queipo, alcance la Presidencia del Principado "para que estas mejoras para Gijón puedan convertirse en realidad".