El PP acusa al Principado de mantener vacante la gerencia de Recrea para beneficiar al consejero Calvo

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, José Luis Costillas, ha denunciado este jueves en la Comisión de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo de la Junta General que la empresa pública Recrea permanece sin gerente desde 2019 debido a que la plaza sigue en situación de excedencia, ocupada por el actual consejero de Movilidad, Alejandro Calvo.

Costillas ha recordado que Calvo fue nombrado gerente de Recrea el 1 de septiembre de 2009, y que ocupó ese cargo hasta su designación como viceconsejero de Cultura en 2012. Durante los cuatro años en los que ocupó ese cargo institucional, Recrea estuvo sin gerente. Posteriormente, el 13 de octubre de 2015, tras cesar como viceconsejero, Calvo volvió a la gerencia de Recrea, cargo que mantuvo hasta 2019, cuando fue nombrado consejero.

"El patrón es evidente: si el señor Calvo es consejero, Recrea no tiene gerente. Si no lo es, Recrea sí tiene gerente", ha señalado, criticando que la continuidad del puesto dependa de la situación política de una única persona.

Costillas ha subrayado además que el nombramiento de Calvo como gerente se hizo "sin ningún proceso selectivo", obviando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y ha añadido que, según la información trasladada por el Gobierno regional, fue una "decisión política" de la entonces consejera.

"Nos parece poco ético y poco estético que Recrea esté sin gerente únicamente porque el señor Calvo es consejero. Si la empresa no necesita gerente, que se suprima la plaza. Y si lo necesita, que se convoque un procedimiento reglado", ha defendido.

El parlamentario del PPb ha asegurado que este caso es único entre los 51 contratos de alta dirección del Principado, siendo el único en situación de suspensión. Además, ha criticado la falta de transparencia en torno a este asunto, apuntando que ni el Consejo de Administración de Recrea se ha pronunciado sobre la suspensión del contrato, ni se ha publicado información al respecto ni en el Boletín Oficial de la Provincia ni en la web de la entidad.

Costillas ha reprochado también que ni la actual consejera ni su antecesora, Berta Piñán, hayan dado explicaciones en el seno del Consejo de Administración pese a haber sido preguntadas en dos ocasiones.

"No decimos que el señor Calvo no tenga derecho a una excedencia, pero no se le puede comparar con otro trabajador, porque su contratación no fue mediante concurso, sino por designación directa. Mantener esta situación insólita solo responde a beneficiar a un cargo del partido", ha concluido.

La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha defendido en la Junta General que la situación del gerente en excedencia de la empresa pública se ajusta plenamente a la legalidad y ha acusado al Partido Popular de "desconocer los derechos laborales" y de "generar teorías de la conspiración sin fundamento".

Llamedo ha recordado que la situación está amparada por el artículo 45 del Estatuto de los Trabajadores, y ha subrayado que mantener la dotación presupuestaria de la plaza responde a dos motivos: "Primero, por si el señor Calvo decidiera reincorporarse a su puesto; y segundo, porque esta Administración podría convocar la plaza si lo considerase necesario".

"Usted está tratando, como siempre, de embarrar, de generar aquí una teoría de la conspiración que no se sustenta por ningún lado", ha replicado la vicepresidenta, que también ha afeado a Costillas que "mienta" al afirmar que ella y la anterior consejera Berta Piñán no dieron explicaciones en el Consejo de Administración de Recrea.

"Yo no sé cómo se lo voy a explicar ya. No hay ninguna irregularidad, no hay ninguna incompatibilidad y, a día de hoy, no se ha detectado la necesidad de cubrir la plaza de gerente", ha insistido Llamedo, aunque ha matizado que esa postura "podría cambiar" si la situación de la empresa lo requiriese.

Por último, ha dicho que "los trabajadores de Recrea están dando ejemplo con su trabajo y con sus resultados" y que el Gobierno asturiano "no va a tomar decisiones porque lo diga el señor Costillas, sino en función de las necesidades reales de gestión de la empresa pública".