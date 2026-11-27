El PP acusa al Principado de recurrir al "corta y pega" en la gestión de Valgrande-Pajares. - PP

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP y portavoz de Infraestructuras, Movilidad y Transporte en la Junta General, Pedro de Rueda, ha criticado la gestión del Gobierno asturiano en la estación de Valgrande-Pajares y ha cuestionado la tramitación de urgencia de la reparación del telesilla de El Brañillín, para la que se dio a las empresas un plazo de apenas 24 horas para presentar sus ofertas.

De Rueda ha explicado que el Principado invitó a tres empresas el 28 de octubre a las 9.39 horas para presupuestar los trabajos de rectificado del eje y la polea motriz, con plazo hasta las 10.00 horas del día siguiente. Según ha indicado, solo se recibió una oferta, por importe de 14.930 euros, y una de las empresas invitadas ha recurrido la adjudicación al considerar que las instrucciones del Principado establecen un plazo mínimo de tres días hábiles para presentar ofertas.

El parlamentario también ha criticado que los precios públicos de la temporada se publicasen en el BOPA el 25 de noviembre, pese a que el anuncio mantenía hasta el día 20 el plazo para beneficiarse del descuento por compra anticipada de los abonos. "Han copiado el anuncio del año pasado sin leerlo", ha afirmado.

En materia presupuestaria, De Rueda ha cuestionado que el programa de la estación contemple los mismos ingresos, 819.126 euros, para los ejercicios 2025, 2026 y 2027, mientras el gasto corriente aumenta un 46,5%. También ha señalado que los 750.000 euros previstos para la modernización de la estación en 2025 no llegaron a ejecutarse y que la partida se repitió en 2026 sin que, a su juicio, se hayan desarrollado adecuadamente las actuaciones.

El diputado popular ha añadido que el nuevo telesilla, presupuestado en 9,5 millones de euros con cargo al Fondo de Transición Justa, es la principal inversión prevista para 2027. Sobre este proyecto, ha advertido de que, según la Asociación Nieve y Montaña de Asturias, el Gobierno reconoció esta semana un error por no publicar la licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, lo que podría poner en riesgo su financiación europea.

Por estos motivos, el PP registrará iniciativas en la Junta General para reclamar el expediente completo de la reparación del telesilla de El Brañillín y conocer la justificación del plazo de presentación de ofertas, además de solicitar información sobre la licitación del nuevo remonte, los precios públicos y la ejecución presupuestaria de la estación.