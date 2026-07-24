El PP acusa al PSOE de "intentar maquillar" las listas de espera sanitarias en Asturias

La diputada nacional y portavoz municipal del PP en Avilés, Esther Llamazares, la presidenta del PP avilesino, Estefanía Rodríguez, y la diputada Pilar Fernández Pardo - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular en la Junta General, Pilar Fernández Pardo, ha acusado este viernes al Gobierno asturiano de "intentar maquillar" las listas de espera sanitaria, en lo que considera un nuevo "fracaso" de la política sanitaria del Principado.

En una nota de prensa tras una visita al Hospital San Agustín de Avilés, la diputada ha señalado que el Gobierno "pretende vender como un éxito la reducción de un indicador concreto", pero "oculta el dato verdaderamente importante", que es que "Asturias tiene hoy más pacientes esperando una operación, más personas pendientes de una primera consulta y miles de ciudadanos que siguen viendo retrasada la atención que necesitan".

La parlamentaria ha explicado que, al cierre del primer semestre de este año, 23.395 asturianos permanecían en lista de espera para una intervención quirúrgica, 2.438 más que hace un año, una cifra que evidencia que "el problema no se está solucionando, sino que continúa creciendo". Asimismo, hay más de 120.000 pacientes esperando por una primera consulta con el especialista, 15.000 más que en 2025, y los asturianos esperan hoy casi 40 días más por una consulta.

Fernández ha asegurado que esta situación se aprecia con "especial preocupación" en la Área Sanitaria I, con el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés como hospital de referencia. La diputada 'popular' ha subrayado que las listas de espera no son "simples números", sino que "cada cifra representa a una persona que espera un diagnóstico, una intervención o un tratamiento". "Significa más dolor, más incertidumbre, más bajas laborales y, en demasiadas ocasiones, enfermedades que avanzan mientras la Administración llega tarde", ha lamentado.