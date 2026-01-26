El PP advierte del colapso del sistema de gestión de las escuelas de cero a tres por la falta de personal

La diputada del PP, Gloria García. - PP

OVIEDO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP de Asturias responsable de Educación, Gloria García, ha vuelto a criticar la gestión del Ejecutivo relativa a la red de escuelas de 0 a 3 y ha advertido de que el proyecto "ba llegar al colpaso" por la falta de personal y de medios. Los problemas, lejos de solucionarse, perseveran y se agravan. "Repetimos exactamente las mismas reclamaciones" porque por parte del Gobierno sólo hay silencio, lamenta la parlamentaria.

Considera García que el Gobierno de Barbón "está centrado únicamente en el autobombo y la foto, pero no en resolver los problemas reales que cada día padecen quienes están realmente al frente de estas escuelas".

Por un lado, la diputada ha puesto el foco en la situación límite que viven las educadoras, que "han dicho basta ante la acumulación de tareas que no son de su competencia". "En numerosas escuelas infantiles, las profesionales se ven obligadas a preparar y servir comidas, recoger y fregar el menaje, poner lavadoras con sábanas, mandilones y baberos, así como limpiar las cocinas, todo ello por la falta de personal destinado a estas labores y la desidia absoluta de la Consejería competente", denuncia García.

Esta situación, a su juicio, "tiene un impacto directo en la atención a los menores". De hecho, García ha advertido de que "algunas escuelas ya han comunicado a las familias que, a partir de mediados de febrero, dejarán de asumir estas funciones, lo que podría derivar en la suspensión del servicio de comedor o en que sean las propias familias quienes tengan que hacerse cargo de tareas como la lavandería".

Ante esta situación, "¿qué hace la Consejería? Decir que no tienen personal. Nada más", ha lamentado.

A esta problemática se suma, según ha denunciado la diputada popular, "el impago de suministros de cocina a pequeños supermercados de las zonas, con casos documentados de facturas pendientes desde el pasado mes de septiembre, incluso correspondientes a contratos menores que figuran en el listado del cuarto trimestre".

"No hablamos de grandes cadenas, sino de pequeños comercios para los que cantidades como 4.995 euros suponen un auténtico roto económico", ha subrayado García.

Y ante esta situación la diputada del PP ha incidido en que "la Consejería sigue anunciando aperturas, las educadoras continúan asumiendo funciones que no les corresponden y los proveedores siguen esperando a que el Gobierno socialista de Adrián Barbón se digne a pagar lo que debe". "Es la gestión típica del socialismo asturiano: mucha propaganda y muy poca responsabilidad", dijo.