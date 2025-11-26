El PP advierte del "grave deterioro" que sufre el servicio público de Justicia en Asturias

El diputado del PP, Manuel Cifuentes. - PP

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular Manuel Cifuentes advirtió este miércoles del "grave deterioro" que sufre el servicio público de Justicia en Asturias, y de forma especialmente preocupante en la ciudad de Oviedo, donde, tal como ha subrayado el parlamentario, "las condiciones de trabajo y la atención al ciudadano se han vuelto inaceptables".

Manuel Cifuentes recordó que los juzgados de Oviedo llevan años funcionando en "sedes dispersas, obsoletas y claramente insuficientes", una situación que el PP viene denunciando desde hace tiempo.

"Faltan espacios, falta tecnología, faltan condiciones de accesibilidad y seguridad. Es imposible prestar un servicio esencial mientras el Gobierno mira hacia otro lado", lamentó.

El diputado denunció que esta precariedad afecta incluso a las mujeres víctimas de violencia de género. "El propio Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) volvió a advertir que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Oviedo no reúne las condiciones mínimas para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes acuden a él. Es indignante que después de años de avisos, informes y denuncias, el Principado siga sin actuar. Y que ahora pretendan vender como una prioridad algo que llevan veinte años ignorando", criticó.

Sobre la anunciada reunificación de sedes judiciales en Llamaquique, el diputado advierte de que el proyecto está lleno de incertidumbres, condicionado por decisiones externas y con plazos sin definir.

El diputado popular reclamó al Ejecutivo asturiano que abandone "la improvisación y los anuncios vacíos" y que impulse un proyecto realista, viable y con plazos concretos para mejorar la Administración de Justicia en Oviedo. El grupo parlamentario popular propone una solución basada en "una inversión sólida y planificada; en la concentración de todos los órganos judiciales en un espacio accesible; en la apuesta por una digitalización real y el refuerzo de personal; y un calendario transparente y verificable".