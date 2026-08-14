El PP alerta del deterioro del calado de la ría del Eo y reclama un dragado de mantenimiento

Pedro de Rueda, diputado regional del PP, y Salomé Sánchez , diputada regional con miembros de la junta local del Partido Popular de Vegadeo y representantes de la Asociación de Veteranos del Eo y del Club Remeros del Eo. - PP

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional y portavoz de Infraestructuras del PP, Pedro de Rueda, ha alertado este jueves de que la pérdida de calado en la ría del Eo se encuentra "peor que nunca" y ha reclamado al Gobierno de Asturias actuaciones para garantizar la seguridad y el uso de la infraestructura.

De Rueda ha señalado que el problema se ha agravado durante agosto, coincidiendo con el mes de mayor actividad en la ría, y ha criticado que cuatro meses después de su anterior denuncia no se haya ejecutado ninguna actuación ni exista, según ha afirmado, un proyecto, una fecha o una partida presupuestaria para el dragado.

El parlamentario popular ha explicado que la acumulación de lodos hace que el pantalán del muelle sur resulte "prácticamente inutilizable en marea baja", condicionando las salidas de las embarcaciones a la tabla de mareas. También ha advertido del riesgo de daños e incidentes para los usuarios durante la bajamar.

De Rueda ha reclamado una batimetría actualizada y pública del entorno del muelle sur, el canal de acceso y el tramo de entrenamiento, así como un calendario para el dragado de mantenimiento y una partida específica en los presupuestos de 2027.

El diputado ha anunciado que el PP volverá a llevar la situación de la ría del Eo a la Junta General durante el próximo periodo de sesiones.