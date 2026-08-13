El PP alerta del "estancamiento" del mercado laboral y reclama medidas ante la "pérdida" de empleo industrial

El diputado del PP en la Junta, Andrés Ruiz. - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular en la Junta General, Andrés Ruiz, ha mostrado este jueves su preocupación ante el "el estancamiento" del mercado laboral y los efectos que a su juicio están teniendo en el mismo los cambios en la estructura de la economía del Principado de Asturias.

En una nota de prensa, el diputado ha asegurado que esto "contrasta con la euforia en el discurso de Barbón y su equipo, que tratan de vender unos datos preocupantes como un éxito para dar fuerza a su relato electoral".

En este sentido, Andrés Ruiz ha afirmado que Asturias es "la comunidad autónoma con el peor dato de actividad, con apenas un 52%". "Es decir, mientras que uno de cada dos asturianos en edad de trabajar está fuera del mercado laboral, la inacción aboca a que no existan políticas reales y efectivas para activar nuestro mercado laboral", ha enfatizado.

Según Ruiz, esta situación afecta especialmente a los jóvenes, que "sufren de manera directa la falta de dinamismo del mercado laboral asturiano". A esto se añade que "en el último año se han destruido 7.300 empleos industriales y, según los últimos datos de empleo, el 68,5% de los contratos firmados son temporales. Son 11 puntos por encima de la media nacional".

"Ante esta situación, lo que se requieren son decisiones que reactiven nuestra economía. Asturias necesita medidas, no discursos de euforia", ha zanjado.