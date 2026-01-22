El PP alerta de impagos por parte del Consorcio de Transportes a taxistas encargados del transporte escolar

Archivo - Gloria García - PP ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias Gloria García ha criticado este jueves la "nefasta gestión" por parte del Consorcio de Transportes y el "nulo control" por parte de la Consejería de Educación sobre el servicio de transporte escolar en Asturias.

García recordó que el servicio de transporte escolar en Asturias se presta mediante autobuses y fundamentalmente en la zona rural mediante taxis. Asimismo, la diputada popular señaló que "tanto en el curso pasado como en este, se han producido ampliaciones en el servicio que prestan algunos taxistas, ampliaciones que, evidentemente, han de ser abonadas; sin embargo, hemos recibido varias quejas de taxistas a quienes aún no se les ha pagado estas diferencias, ni las correspondientes al curso pasado ni lo que llevamos de este."

"Esta situación no solo demuestra la nefasta gestión del Consorcio de Transportes, sino también el desinterés y nulo control de la Consejería de Educación sobre este tema. Cada inicio de curso nos encontramos con incidencias en el transporte con alumnos que no pueden acudir a los centros, ante las que la Consejería se cruza de brazos, pero además ahora, nos encontramos con que hay impagos a taxistas que están ejerciendo un trabajo por el que lógicamente quieren cobrar lo que les corresponde," subrayó.

La parlamentaria 'popular' anunció que ante esta situación el Partido Popular ha registrado una solicitud de información a la Consejería de Educación para que recabe los datos sobre los servicios que se han ampliado, los taxistas afectados y la deuda que se mantiene con ellos, con el fin de que de inmediato se proceda al abono de esas deudas.

"Si a la Consejería de Educación no le interesa un problema en un servicio que atañe a nuestros niños y jóvenes nosotros no nos pondremos de perfil. Exigimos el pago inmediato de los atrasos y que esta situación no se repita," concluyó.