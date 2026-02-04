El PP apoya a Vox en su propueste regular el acceso de personas con prendas que oculten el rostro edificios municipales

Archivo - La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Innovación y Turismo, Ángela Pumariega (PP), a su vez portavoz del PP municipal. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular ha anunciado este miércoles que apoyará en el próximo Pleno municipal la iniciativa de Vox sobre la regulación del acceso a dependencias municipales en casos de ocultación total del rostro mediante prendas como el niqab, el burka u otras equivalentes.

En su nota de prensa, el PP argumenta que esta es una postura "coherente" con la línea que defiende su partido en toda España, de la mano de su presidente, Alberto Núñez-Feijóo.

Al tiempo, han justificado que estas prendas, al impedir la identificación de las personas, no solo pueden afectar a la seguridad en espacios públicos, sino que también "resultan contrarias a valores irrenunciables para nosotros como la igualdad y la dignidad de la mujer".

Y si bien han dicho ser conscientes de que es una cuestión sensible, han defendido que los principios constitucionales de igualdad, dignidad de la persona y seguridad "deben prevalecer siempre sobre cualquier consideración de índole cultural o religiosa", han sostenido.