El PP asegura que las cuentas de su Grupo Municipal están "perfectamente auditadas"

Publicado 27/02/2019 18:57:57 CET

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha asegurado este miércoles que las cuentas del Grupo Municipal están "perfectamente auditadas y dadas de paso por la Intervención municipal", órgano habilitado y competente para hacerlo. "En ningún caso existe dolo económico para el ciudadano", han aclarado.

Asimismo, han informado a través de una nota de prensa de que existe un convenio firmado entre el Grupo Popular y el Partido Popular "legal y fiscalizado por el Ayuntamiento de Oviedo".

Respecto al asunto de la devolución de facturas han aclarado que "hasta el año 2017 el Grupo Popular operaba con el CIF del Ayuntamiento de Oviedo; a finales de 2016 desde la Intervención se recomendó al Grupo que obtuviesen un CIF propio, y así se hizo".

El problema, según han apuntado, surge de un "error administrativo" y se debe a que "algunos proveedores siguieron emitiendo facturas con el CIF anterior y en su justificación se enviaron así a Intervención".

En este sentido, han declarado que "cuando en las justificaciones del año 2017 se detecta ese error por parte de la Intervención se les devuelven las facturas. Al estar el año fiscal cerrado y los proveedores no poder modificar las facturas se procede a su anulación y se emiten correctamente para el ejercicio siguiente". El PP ha apuntado que "esta medida fue aceptada por la intervención municipal y no hay nada que ocultar".

Por parte del PP han acusado a Somos de crear "una cortina de humo debido a su nerviosismo porque ya se ven fuera del gobierno" y consideran que "no tienen nada propio que aportar porque no existe un balance de gestión". "No han traído a este Ayuntamiento más que crispación y caos", conluyen los populares refiriéndose a Somos Oviedo.