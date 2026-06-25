El PP asegura que el Gobierno perdió el control de Sograndio y presenta una batería de medidas al respecto

El diputado del PP, Manuel Cifuentes. - PP

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP, Manuel Cifuentes, ha vuelto a denunciar este jueves en rueda de prensa la situación del centro de responsabilidad penal de menores de Sograndio, un centro del que "el Gobierno de Barbón ha perdido el control que tienen los propios internos". Ha asegurado Cifuentes que se necesita un cambio de modelo y actuar con contundencia y por ello su grupo ha registrado una proposición no de ley, que se debatirá en la Junta General "con medidas eficaces y estructurales".

En este sentido, según ha explicado el parlamentario, se reclama que se inicie ya la licitación para proyectar un nuevo edificio en la parcela actual, adjudicándolo antes de que finalice la legislatura, así como ejecutar labores urgentes de mantenimiento y adaptación de las instalaciones actuales.

También se propone, en materia de seguridad proporcional y preventiva, revisar espacios, retirar elementos de riesgo, implantar protocolos claros ante crisis, adquirir vehículos adaptados para traslados y realizar formación conjunta educadores-seguridad.

En cuanto al personal y la gestión, la iniciativa parlamentaria del PP reclama el refuerzo de la plantilla y cubrir las vacantes estructurales de forma ágil mediante bolsas de sustitución específicas.

A su vez, obligar a la empresa adjudicataria a que el personal cuente con formación específica en menores y cumpla estrictamente los pliegos del contrato, crear complementos de permanencia por especial penosidad, carrera profesional específica y formación acreditable, y renovar la dirección del centro mediante un proceso basado estrictamente en el mérito técnico, liderazgo y experiencia en adolescencia de alta complejidad.

Y es que para el PP "lo que está ocurriendo en Sograndio no son incidentes aislados, sino que estamos ante una crisis estructural grave provocada por el abandono de la Consejería de Hacienda y Justicia".