El PP asturiano se prepara para "sacudirse el socialismo" en las próximas elecciones autonómicas y municipales

Publicado 06/10/2018 13:51:50 CET

OVIEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha asegurado este sábado que el Partido Popular ya se está preparando para las elecciones autonómicas y municipales de 2019, con el objetivo de "sacudirse el socialismo que lleva 30 años paralizando el crecimiento de Asturias".

En unas declaraciones remitidas por el partido momentos antes del inicio de la reunión de la Comisión de Estudios y Programas del PP en Pola de Siero, ha señalado que en este año electoral el PP tiene que "aprovechar estos meses" para demostrar "nítidamente" que se puede llevar a cabo "la revolución del sentido común" y dar liderazgo a políticas "creativas" y de defensa de la familia y la clase media.

"Tenemos que sacudirnos la Asturias subvencionada, que sirvió para paralizar la región y no para que fuese una región pujante y creativa", ha añadido. Así, ha señalado que Asturias no debe "cobijarse en la pasividad" del actual gobierno socialista. "Nos da igual que se llame Javier --Fernández-- o que se llame Adrián --Barbón--, el socialismo es lo que no conviene a Asturias y lo que tenemos que erradicar durante unos cuantos años de la política asturiana", ha aseverado.