El PP asturiano presenta una ley de vivienda con el objetivo de aumentar la oferta y que sea más asequible

Álvaro Queipo - PP DE ASTURIAS

OVIEDO, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha ofrecido este sábado una rueda de prensa en Oviedo en la que ha presenttado el contenido de la proposición de ley de Vivienda que el partido ha registrado para su debate en la Junta General, y que persigue aumentar la oferta de vivienda disponible en Asturias, hacer que sea más asequible, especialmente para jóvenes y familias y acabar con todos los "obstáculos y burocracia aplicados por IU" en el Gobierno presidido por el socialista Adrián Barbón.

Queipo señaló que las propuestas del PP tienen como principio la seguridad jurídica, los trámites claros, la colaboración con los ayuntamientos y el sector privado "sin crear nuevos órganos ni chiringuitos"

El líder del PP desgranó en ocho las medidas concretas para lograr que haya más oferta de vivienda en la región. Así, se refirió a la creación una bolsa pública digital de suelo para vivienda protegida y coordinación real con los ayuntamientos: "Si no sabemos qué suelo hay, dónde está, en qué situación se encuentra y cómo se puede activar, no hay política pública, hay propaganda".

Asimismo, la norma que proponen incluye un registro de contratos de alquiler y depósito de fianzas, "fundamental para planificar, para dar seguridad jurídica y para ordenar el mercado", y habilitar vivienda protegida en ámbitos hoy no residenciales cuando sea viable, sin modificar el planeamiento si no se tocan determinaciones estructurales. "Hablamos de suelos o edificios infrautilizados, como oficinas, turístico, dotacional privado sin destino específico, activos que están ahí y que pueden convertirse en vivienda protegida con garantías, caso por caso, con límites claros y sin recalificaciones de facto", ha indicado.

En cuarto lugar, ha hablado de compatibilizar vivienda protegida en equipamientos públicos, garantizando siempre el servicio público, que "permite integrar soluciones residenciales donde tiene sentido, sin vaciar equipamientos, sin desnaturalizarlos y preservando el interés general".

También se ha referido a la reconversión de edificios públicos vacíos en vivienda protegida, mediante rehabilitación o, si hace falta, sustitución edificatoria. Así, patrimonio público infrautilizado puede ponerse al servicio de una prioridad social, con fórmulas de colaboración público-privada cuando proceda, y con control.

Otra medida es conceder incentivos urbanísticos para que la vivienda protegida sea viable, con aumentos acotados de edificabilidad y densidad cuando el proyecto tenga una proporción relevante de vivienda protegida, sin romper estándares ni ordenación estructural. "Si queremos vivienda protegida, hay que hacerla viable", subrayó.

A la vez, ha hablado de lograr un marco estable y certidumbre: actualización del precio básico de vivienda protegida con una regla de revisión anual, revisión de coeficientes y clasificación territorial para evitar parones, discrecionalidad y desajustes que hoy bloquean promociones..

Por último, ha apostado por movilizar vivienda vacía hacia el alquiler con un programa de fomento del alquiler con garantías, "porque sacar vivienda al mercado no se consigue amenazando, se consigue dando seguridad y garantías".

En cuanto a las medidas para hacer más fácil el acceso a la vivienda, Álvaro Queipo destacó el alquiler con opción a compra en vivienda protegida "para que el esfuerzo del alquiler no sea un callejón sin salida y se convierta en un camino real hacia la propiedad, con reglas claras y previsibles".

También se refirió a la bajada de impuestos vinculados a la vivienda. "Si queremos que la vivienda sea accesible, debemos dejar de encarecerla desde la Administración, y por eso planteamos reducciones en el Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con un apoyo reforzado para zonas en riesgo demográfico y para jóvenes hasta 35 años, familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, implementando un tipo del 0% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los primeros 150.000 euros del precio de la vivienda", ha explicado.

Queipo apuesta además por la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones para los grupos I y II, "para que una familia no vuelva a pagar por lo que ya pagó, para favorecer la ayuda dentro de la familia para la compra y para evitar que se pierdan viviendas por la incapacidad de pagar una herencia"

Asimismo, la propuesta impulsa avales públicos para facilitar que las hipotecas puedan llegar al 100% del coste de la vivienda, con reglas prudentes y colaboración con entidades financieras. "Esto no es regalar nada, es permitir que quien puede pagar, pueda acceder", ha comentado.

El presidente del PP pidió a todos los grupos de la Junta General que apoyen la proposición de ley que, por ser una urgencia para una Asturias "que no necesita sectarismo, más organismos o más burocracia".

Álvaro Queipo censuró que el PSOE asturiano "no tenga ningún tipo de proyecto de vivienda y haya vuelto a claudicar ante Izquierda Unida, de forma similar a como ya hiciera con la fiscalidad", con el resultado final de "anuncios, titulares, planes, mesas, muchas palabras, pocas realidades y ningún resultado"

Según el líder de la oposición asturiana, IU ha convertido la política de vivienda del Gobierno del Principado en "un terreno ideológico en lugar de tratarla como lo que es, una urgencia social y económica".

El presidente del PP en el Principado señaló que "lo que Izquierda Unida ofrece, ante la pasividad de Adrián Barbón, es un laberinto con declaración de zonas tensionadas, limitaciones, trámites y una lógica que acaba expulsando viviendas del mercado; eso no es ayudar, es solo empeorar el problema".