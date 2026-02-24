PP de Asturias aspira a gobernar "sin marcos ni apaños" y liga el documento de Feijóo al fin del "socialismo rampante"

El diputado del PP de Asturias Luis Venta en la Junta General. - PP ASTURIAS
OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El diputado del PP de Asturias Luis Venta ha enmarcado el acuerdo marco entre PP y Vox en la "necesidad de desterrar las malas políticas socialistas" y ha señalado que su formación aspira a gobernar en Asturias "sin marcos ni contrapesos ni apaños", afirma Luis Venta.
Venta ha respondido así al ser preguntado sobre las líneas básicas que ha fijado el PP a nivel nacional para regir sus pactos con Vox y asegurar la estabilidad institucional. En lo que se refiere a Asturias, ha dicho que se "necesita avanzar" y que "la única solución para avanzar es que este Gobierno acabe y finalice su gestión".
El parlamentario del PP asturiano ha defendido que el documento presentado por el presidente Alberto Núñez Feijóo es "un marco" que "puede agrandarse y enriquecerse", y ha subrayado que el objetivo principal es que "este socialismo rampante deje de malgobernar" con el apoyo de sus socios, a los que ha aludido como "comunistas aquí y de otro tipo en otros sitios".
Preguntado por si ese marco sería necesario en Asturias tras las próximas elecciones autonómicas, ha replicado que el PP aspira a "poder gobernar sin marcos y sin ningún tipo de contrapesos ni apaños", y ha asegurado que el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, se presentará "para cambiar Asturias, modernizar Asturias y revolucionar Asturias dentro de la normalidad y del sosiego".